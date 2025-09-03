szeptember 3., szerda

Átver a Tisza

1 órája

Arculcsapás lenne a Tisza-adó! – Minden ágazatban kevesebb fizetésért dolgoznának az emberek

Címkék#Magyar Péterék#Tisza-adó#adózás

Magyar Péterék többkulcsos szja-tervével a többség rosszul járna. A Tisza-adó miatt szinte semmit nem éreznének az emberek a jövő évi béremelésekből sem.

Munkatársunktól

Átver a Tisza. Egy kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t. Progresszív, többkulcsos adórendszert vezetnének be, a Tisza-adó a munkavállalók megsarcolását jelentené. 

Tisza-adó: kevesebb maradna a munkavállalóknál
Teljesen felbolygatná az adózási fegyelmet a Tisza-adó
Fotó: MW/ Archív 

Tisza-adó: kivesz az emberek zsebéből

Mint ismert, Magyar Péterék hozzányúlnának a mostani adózási rendszerhez, nagy port kavart a Tisza-adó az elmúlt napokban sorra mondják el a gazdasági-pénzügyi szféra szakemberei miért előnytelen, a munkavállalókkal szemben tisztességtelen a Tisza-adó. 

A dokumentum szerint évi:

  • ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja,
  • az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, 
  • míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

A Tisza-csomag jelentős fizetéscsökkenést vonna maga után Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Czomba Csaba a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének társelnöke, a szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnöke korábban már nyilatkozott portálunknak ebben a témában és most is megerősítette: 

– A háromkulcsos adó bevezetése amellett, hogy jövedelemcsökkenést hozna, a szürkegazdaságot is erősítené. Ráadásul Szabolcsban a régóta emlegetett bérfelzárkózás torpanna meg. Nem érné meg többet dolgoznia a munkavállalónak, ugyanis egy magasabb jövedelmi sávban magasabb szja-t fizetne be. Ez a fajta adóemelés nem segíti egyetlen ágazatot sem, amiben mi tevékenykedünk, az ipari szektort kifejezetten hátráltatná 

– fejtette ki a szakember.

Czomba Csaba beszélt a jövő évi béremelésekről is. Mint ismert, a minimálbér és a garantált bérminimum is tovább emelkedik 2026 elején. A minimálbér 13 százalékkal, a garantált bérminimum 2026-os és 2027-es értékét évente fogják megállapítani.

 – A szakképesítést igénylő munkakörökben ettől jóval magasabbak lesznek a dolgozói elvárások, így a legtöbb ágazatban bérverseny indul el. Azonban hiába lenne magasabb a fizetése a munkavállalónak, a magasabb adókulcs beszippantaná a béremelés egy jelentős részét.  

– tette hozzá a VOSZ vármegyei elnöke.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében  2025. I. negyedévében 512 732 forint volt a havi bruttó átlagkereset. A jelenlegi, 15 százalékos szja befizetéssel számolva ez évente 76 909 forint adóbefizetést jelent. A Tisza-adóval ez 83 634 forintot jelentene, ami Szabolcsban egy átlagkeresettel bíró munkavállalónak éves szinten 80 ezer 700 forint többletbefizetés a mostanihoz képest.

Az interneten elérhető az a kalkulátor, aminek segítségével bárki kiszámolhatja, hogyan érintené a Tisza-adó. A minap portálunk is átfésült néhány ágazatot, mennyivel sarcolná meg a szektorban dolgozókat egy új adózási rendszer például az egészségügyben, az oktatásban, a mezőgazdaságban. Kiszámoltunk, mennyit vinnének haza a dolgozók a többkulcsos adózás után. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az agráriumban dolgozók nettó átlagkeresete 304 085 forint, ami 436 757  forintos bruttó bért jelent. Könnyű kiszámolni, hogy az esetükben az éves bruttó jövedelem 5 241 084 forint és már éppen magasabb, 22 százalékos szja-adókulcs alá esne a keresetük. Különösen rossz üzenete van a Tisza-adónak olyan ágazatokban, ahol nehéz fizikai munkával keresik kenyerüket az emberek. 

Nézze meg a videót, amiben a Tisza Párt emberei felfedik tervüket: 

www.facebook.com

 

