Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint: a Tisza-adó az emberek kizsigereléséről szólna

Negatív fordulatot hozna a Tisza-adó. Mint ismert, egy a Tisza Párt által kigondolt tervezet került nyilvánosságra nemrégiben. Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén belenyúlna a jelenlegi adózási rendszerbe.

Tisza-adó: Magyar Péterék elhallgatnák az igazságot

Tisza-adó: átver a Tisza

A Tisza Párt adótervezete szerint, akik éves jövedelme ötmillió forint alá esne, ott maradna a 15 százalékos személyi-jövedelemadó, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalékos személyi-jövedelemadót vonnának le.

– Felháborodásomat szeretném kifejezni a Tisza-adóval kapcsolatban, ami az emberek kizsigereléséről szólna

– mondta el portálunknak Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő. A mátészalkai térség politikusa hozzátette: a kormány a családok pártján áll és mindent megtesz az emberek boldogulásáért, ezzel szemben a tiszások nem játszanak nyílt lapokkal.

– Hogyan tudnánk vitatkozni velük, amikor nem hozzák nyilvánosságra tervüket, át akarják vágni az embereket, elbújnak, hazudoznak. A jelöltjeiket sem ismerjük még sehol, így nehéz velük vitatkozni az elképzeléseikről – jegyezte meg Kovács Sándor. Majd így folytatta: – Az pedig ugyancsak megbotránkoztató, hogy azokat a sajtóorgánumokat, melyek lehozzák róluk az igazságot, Magyar Péter, a Tisza elnöke feljelentéssel fenyegeti meg. Kovács Sándor szerint: a Tisza-adó minden szférában negatívul érintené a munkavállalókat, az orvosokat említette példaként, akiknek átlagosan 264 ezer forinttal lenne kevesebb a fizetésük havonta, ha magasabb szja-befizetés alá esnének.

Ezen kívül más szakterületeket is említett, hogyan sarcolná meg a Tisza-adó: Pedagógusok: havi 30 000 Ft-tal kevesebb, évi 364 000 Ft mínusz Ápolók: havi 23 000 Ft-tal kevesebb, évi 280 000 Ft mínusz Rendőrök: havi 13 000 Ft-tal kevesebb, évi 154 000 Ft mínusz Katonák: havi 39 000 Ft-tal kevesebb, évi 476 000 Ft mínusz Orvosok: havi 264 000 Ft-tal kevesebb, évi 3 172 000 Ft mínusz

– És ezt mind el akarták hallgatni – zárta a felsorolást a képviselő.– Én azt gondolom, hogy a kormányzó párt és jómagam is, ki merünk állni az emberek elé, és felvállaljuk a döntéseinket, a politikánkat, a családpolitikánkat. Hogy csak egyet említsek a családokat segítő intézkedések közül: 2026. január 1-től az egy gyermeket nevelő, 30 évnél fiatalabb édesanyák nem fognak személyi jövedelemadót fizetni, a többgyerekeseknél fokozatosan vezetik be az élethosszig tartó személyi-jövedelemadó mentességet. Ezek az intézkedések a családok anyagi helyzetét fogják javítani, itt Szabolcs-Szatmár-Beregben is. Tehát ne feledjük, ennek pontosan az ellenkezőjét akarja tenni a Tisza, azt ígérik, hogy az adókedvezmények kormánya lesznek, miközben a kommunikációjuk bebizonyította, hogy ez nem igaz!

–Mi pedig nem hőbörgünk, hanem egyszerűen törvényeket alkotunk, törvényeket vitatunk meg és elfogadunk a Parlamentben, azt tartjuk szem előtt, milyen intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy ne a bevándorláspolitika, hanem a családpolitika legyen a társadalom elsőszámú feladata és felelőssége. Mi ezért dolgozunk, a Tisza pedig azért, hogy eltitkolja azokat a szándékokat, amellyel az embereket át akarja verni!

– hangsúlyozta Kovács Sándor országgyűlési képviselő.

Az elmúlt napokban hírportálunkon is kiszámoltuk, egyes ágazatokban mennyit adóznának a Tisza-adóval, itt ön is megtalálja a kalkulátort.