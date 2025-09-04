szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

26°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átver a Tisza

1 órája

Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint: a Tisza-adó az emberek kizsigereléséről szólna

Címkék#Tisza-adó#Kovács Sándor#Magyar Péter

A mátészalkai térség kormánypárti politikusa szerint a tiszások nem játszanak nyílt lapokkal. A Tisza-adó minden gazdasági ágazatban dolgozót sújtana.

Munkatársunktól

Negatív fordulatot hozna a Tisza-adó. Mint ismert, egy a Tisza Párt által kigondolt tervezet került nyilvánosságra nemrégiben. Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén belenyúlna a jelenlegi adózási rendszerbe.

Tisza-adó az embereket zsigerelné ki
Tisza-adó: Magyar Péterék elhallgatnák az igazságot

Tisza-adó: átver a Tisza

A Tisza Párt adótervezete szerint, akik éves jövedelme ötmillió forint alá esne, ott maradna a 15 százalékos személyi-jövedelemadó, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalékos személyi-jövedelemadót vonnának le. 

– Felháborodásomat szeretném kifejezni a Tisza-adóval kapcsolatban, ami az emberek kizsigereléséről szólna

 – mondta el portálunknak Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő. A mátészalkai térség politikusa hozzátette: a kormány a családok pártján áll és mindent megtesz az emberek boldogulásáért, ezzel szemben a tiszások nem játszanak nyílt lapokkal. 

– Hogyan tudnánk vitatkozni velük, amikor nem hozzák nyilvánosságra tervüket, át akarják vágni az embereket, elbújnak, hazudoznak. A jelöltjeiket sem ismerjük még sehol, így nehéz velük vitatkozni az elképzeléseikről – jegyezte meg Kovács Sándor. Majd így folytatta: – Az pedig ugyancsak megbotránkoztató, hogy azokat a sajtóorgánumokat, melyek lehozzák róluk az igazságot, Magyar Péter, a Tisza elnöke feljelentéssel fenyegeti meg. Kovács Sándor szerint: a Tisza-adó minden szférában negatívul érintené a munkavállalókat, az orvosokat említette példaként, akiknek átlagosan 264 ezer forinttal lenne kevesebb a fizetésük havonta, ha magasabb szja-befizetés alá esnének. 

Ezen kívül más szakterületeket is említett, hogyan sarcolná meg a Tisza-adó: 

Pedagógusok: havi 30 000 Ft-tal kevesebb, évi 364 000 Ft mínusz

Ápolók: havi 23 000 Ft-tal kevesebb, évi 280 000 Ft mínusz

Rendőrök: havi 13 000 Ft-tal kevesebb, évi 154 000 Ft mínusz

Katonák: havi 39 000 Ft-tal kevesebb, évi 476 000 Ft mínusz

Orvosok: havi 264 000 Ft-tal kevesebb, évi 3 172 000 Ft mínusz

– És ezt mind el akarták hallgatni – zárta a felsorolást a képviselő.– Én azt gondolom, hogy a kormányzó párt és jómagam is, ki merünk állni az emberek elé, és felvállaljuk a döntéseinket, a politikánkat, a családpolitikánkat. Hogy csak egyet említsek a családokat segítő intézkedések közül: 2026. január 1-től az egy gyermeket nevelő, 30 évnél fiatalabb édesanyák nem fognak személyi jövedelemadót fizetni, a többgyerekeseknél fokozatosan vezetik be az élethosszig tartó személyi-jövedelemadó mentességet. Ezek az intézkedések a családok anyagi helyzetét fogják javítani, itt Szabolcs-Szatmár-Beregben is. Tehát ne feledjük, ennek pontosan az ellenkezőjét akarja tenni a Tisza, azt ígérik, hogy az adókedvezmények kormánya lesznek, miközben a kommunikációjuk bebizonyította, hogy ez nem igaz! 

–Mi pedig nem hőbörgünk, hanem egyszerűen törvényeket alkotunk, törvényeket vitatunk meg és elfogadunk a Parlamentben, azt tartjuk szem előtt, milyen intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy ne a bevándorláspolitika, hanem a családpolitika legyen a társadalom elsőszámú feladata és felelőssége. Mi ezért dolgozunk, a Tisza pedig azért, hogy eltitkolja azokat a szándékokat, amellyel az embereket át akarja verni!

– hangsúlyozta Kovács Sándor országgyűlési képviselő. 
 Az elmúlt napokban hírportálunkon is kiszámoltuk, egyes ágazatokban mennyit adóznának a Tisza-adóval, itt ön is megtalálja a kalkulátort. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Nézze meg a videót, amiben a Tisza Párt emberei felfedik tervüket: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu