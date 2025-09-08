„Nem értem, miért akarja a Tisza Párt az agráriumban dolgozók életét megnehezíteni" – kifakadt a szabolcsi agrárvállalkozó

Mint arról már több cikkben is beszámoltunk, egy nemrégiben kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és úgynevezett progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a gyerekeket nevelő családokat sújtaná leginkább, de a Tisza-adó a mezőgazdaságban dolgozók mindennapjait is megkeserítené. A tiszaberceli Görömbei Vilmos mezőgazdasági vállalkozó beszélt portálunknak arról, milyen károkat okozna az agráriumban a progresszív adózás.

A Tisza-adó a mezőgazdaságban dolgozókat is alaposan megsarcolná Illusztráció: MW-Archív

Nekik is fájna a Tisza-adó...

Az Arany Parmen Kft. ügyvezetője szerint rengeteg szabolcsi embert érintene a Tisza Párt terve, köztük sok-sok mezőgazdaságban dolgozót.

A mezőgazdaságban is folyamatosan emelkednek a bérek, sokan beleesnének a 22 százalékos adósávba, egyszerűen nem értem, miért akarja a Tisza Párt az agráriumban dolgozók életét megnehezíteni

–fogalmazott portálunknak Görömbei Vilmos tiszaberceli gazdálkodó.