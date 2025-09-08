szeptember 9., kedd

Tisza-adó

11 órája

„Nem értem, miért akarja a Tisza Párt az agráriumban dolgozók életét megnehezíteni" – kifakadt a szabolcsi agrárvállalkozó

Címkék#Magyar Péterék#Tisza-adó#adó mezőgazdaság

A szabolcsi agrárvállalkozó nem érti, a Tisza-párt miért akar hozzányúlni a mostani, jól működő adórendszerhez. Szerinte a Tisza-adó a mezőgazdaságan dolgozók életét is megkeserítené.

Szon.hu

Mint arról már több cikkben is beszámoltunk, egy nemrégiben kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és úgynevezett progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a gyerekeket nevelő családokat sújtaná leginkább, de a Tisza-adó a mezőgazdaságban dolgozók mindennapjait is megkeserítené. A tiszaberceli Görömbei Vilmos mezőgazdasági vállalkozó beszélt portálunknak arról, milyen károkat okozna az agráriumban a progresszív adózás.

A Tisza-adó sokak mindennapjait keserítené meg
A Tisza-adó a mezőgazdaságban dolgozókat is alaposan megsarcolná Illusztráció: MW-Archív

Nekik is fájna a Tisza-adó...

Az Arany Parmen Kft. ügyvezetője szerint rengeteg szabolcsi embert érintene a Tisza Párt terve, köztük sok-sok mezőgazdaságban dolgozót.

A mezőgazdaságban is folyamatosan emelkednek a bérek, sokan beleesnének a 22 százalékos adósávba, egyszerűen nem értem, miért akarja a Tisza Párt az agráriumban dolgozók életét megnehezíteni

–fogalmazott portálunknak Görömbei Vilmos tiszaberceli gazdálkodó. 

Hozzátette, szerinte abszolút nem az a fejlődés útja, amit a Tisza Párt és Magyar Péterék kiterveltek.

Kevesebb maradna a zsebben

És akkor jöjjön egy kis matematika: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a mezőgazdaságban dolgozók nettó átlagkeresete 304 085 forint, ami 436 757  forintos bruttó bért jelent –  a Központi Statisztikai Hivatal ide vonatkozó 2025. első negyedévi jelentése szerint. A számok a teljes munkaidőben alkalmazásban lévő munkavállalókra vonatkoznak. 

Érdemes rápillantani a bruttó értékre, amit ha megszorzunk 12-vel, az 5 241 084 forint éves bruttó jövedelmet jelent, tehát az érintetteknek épphogy átlépi az ötmilliós határt az éves keresetük, de a tervezet szerint már a magasabb adókulcs alá esnének. Ez jelentős feszültségeket gerjesztene az ágazatban. 

A mezőgazdaságban dolgozók a bruttó 436 757 forintos átlagbér után 65 514 forintos szja-t fizetnek jelenleg, de ha Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának a mezőgazdaságban dolgozó szabolcsi munkavállalók szja-terhe 66 920 forintra emelkedne. Érdemes nem csupán a havi többlet szja- befizetést figyelembe venni, hanem felszorozni éves szinten vagy akár az elkövetkező 4 évre kiszámolni mennyivel maradna kevesebb a Tisza-adóval kevesebb pénz a családok kasszájában!

 

