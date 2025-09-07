szeptember 7., vasárnap

Átver a Tisza

2 órája

Szabolcsban sem kérnek az emberek a Tisza sávos adózásából (videó)

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg#Tisza-adó#elvonás#adóemelés

A Szabolcs vármegyében élők elutasítják a sávos, progresszív adózást, mert az magasabb adót, kisebb jövedelmet jelentene a dolgozóknak. A Tisza-adó a fekete gazdaságba taszítaná a vállalkozásokat.

Munkatársunktól

A Tisza-adó egy progresszív adórendszer komoly változásokat hozna a mindennapi emberek életébe, mert jelentős jövedelemkiesést, magasabb adóterhet jelentene. 

A Tisza-adó és Magyar Péter nem adna, hanem a progresszív adózással elvenne az emberektől
Fotó: AFP

A kiszivárgott Tisza-adó tervezete alapján bevezetnék a háromkulcsos, sávos adózást, amire Szabolcs-Szatmár-Beregben is nemet mondanak. A jelenlegi, 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadó helyett Magyar Péterék elképzelése szerint évi 5 millió forintos kereset alatt maradna a 15 százalékos sáv, 5 és 15 millió forint között 22, évi 15 millió forint felett pedig 33 százalékot kellene adózni. Hírportálunk megkérdezte az utca emberét, akik nem kérnek a Tisza-adóból.

A Tisza-adó nem adna, csak elvenne az emberektől

Nekem az egész Tiszáról az a véleményem, hogy egy olyan gyülevény – mert nem párt –, ami megrontja az egész politikai életet és tönkre teszi az országot.

 Képes arra, hogy amit a Fidesz évtizedek alatt kiharcolt, visszavegye az utolsó cseppig, és az a sok őrült követő, aki megy utána, nem bírom felfogni, hol tartja az eszét... Visszakapták a tizenharmadikat, kapják a nyugdíjkiegészítéseket, a fiatalok mindent kapnak, ezek meg a világon semmit nem fognak adni, csak el fognak venni – mondta a nyíregyházi Leányvári István.

A sávos adózás nem jó, elviszi a teljes ipari termelést a fekete gazdaság felé, mert a sávoknál ha ugrik a dolgozó, akkor többet vonnak le tőle. A vállalkozó pedig rá lesz utalva arra, hogy átvigye a fekete gazdaságba a kifizetéseket.

 Az üzemekből, ahol teljesítményben dolgoznak az emberek, a túlórák, ha túlmennek, akkor sávot ugrik és kevesebbet visz haza. Ez a régi időszakban is így volt. Több vállalkozó, barátom, ismerősöm van, aki elmondta, hogy amikor sávos adózás volt, akkor a dolgozóit nem tudta túlórára kényszeríteni, mert az volt a válasz: főnök, ha többet dolgozom, kevesebbet viszek haza. Amióta bejött 2013-ban – ha jól emlékszem – a 15 százalékos egysávos adó, azóta a dolgozók szívesebben vállalják a túlmunkát, mert többet keresnek – vélekedett a vásárosnaményi Kiss András.

A különböző szektorokban foglalkoztatottak sem járnának jól a Tisza-csomagban javasolt adóemelési, és adómenetességet megszüntető javaslatokkal. Erről itt is olvashattak:

Korábban kiszámoltuk már, hogy az egészségügyiek, a pedagógusok, a mezőgazdaságban dolgozókra is az eddiginél magasabb teher hárulna. Éves szinten több tíz-, négy évre vetítve több százezer forintot húznának ki a családok, a munkavállalók zsebéből.

