Simon Miklós szerint: Magyar Péterék brutális adóemelést terveznek, és fáj a foguk az adókedvezményekre is!

Napok óta számolgatnak az emberek, hogyan fizetnének személyi jövedelemadód, ha a Tisza-adóval adóznának. Magyar Péter pártjának adóterve kiszivárgott, sokak szerint a munkavállalók zsebére játszik.

A Tisza-adó elvenné a kedvezményeket is az adózásban Fotó: MW/ Archív

Tisza-adó: többkulcsos személyi-jövedelemadó a terv

Mint ismert, a Tisza-adóterve fenekestül forgatná fel a mostani, stabil, kiszámítható adózási rendszert, ráadásul a kedvezményeket is elvonná a családoktól. Ágazati szereplők szólaltak meg a tervezettel kapcsolatban, azok negatív üzeneiről beszéltek, többek között a magasabb adókulcsok csökkentenék a nettó fizetéseket, éves szinten jelentős összegeket vennének ki a családok kasszájából. Szabolcs-Szatmár Beregben sem örülnének ennek, ahol a bérek felzárkóztatása lenne a cél.

–„Nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk.” Mondja Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy etyeki tiszás fórumon, ezzel beismerte, hogy a magyar embereknek kártékony az, amit terveznek – mondta el dr. Simon Miklós ( Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő. Hozzátette:

– Magyar Péterék brutális adóemelést terveznek, -amit a kitartóik szeretnének-s ezt a kampányban el akarják hallgatni, tehát az embereket át akarják verni. Ez ellen pedig szót kell emelnünk!

Hogyan néz ki Magyar Péterék többkulcsos szja-tervezete?

A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. A Tisza-adócsomagja több tízezer forintot venne el a mezőgazdaságban dolgozóktól is.

– A mostani 15 százalékos szja-kulcs európai szinten is a legalacsonyabb, ezt akarnák a tiszások 22 százalékra, és 33 százalékra növelni keresetektől függően, sávosan. Ez a rendszer jelentősen megemelné a középosztály és a magasabb keresetűek adóterhét, különösen azokét, akik átlagfizetésből élnek, ott a család éves szinten akár félmillió forinttal kevesebb nettó bért kapna! – hangsúlyozta a kormánypárti országgyűlési képviselő, aki szerint a tervezet elsősorban a dolgozó, gyermeket nevelő családokat sújtaná, miközben csökkentené az ösztönzőket a magasabb jövedelem elérésére.

– A Tiszának fáj a foga az adókedvezményekre is. Magyar Péterék többek között felülvizsgálnák, majd szűkítenék a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, a két- és háromgyermekes édesanyák adómentességét, valamint a teljes családi adókedvezmény rendszerét. Az állami támogatások eltörlése havi szinten több százezer forint mínuszt jelentene, a munkavállalók, a családok pénztárcája zsugorodna

– mondta el dr. Simon Miklós. A politikus megjegyezte: „A többkulcsos adórendszert mi, magyarok a szocialisták idején 2010 előtt egyszer már kipróbáltuk, és tudjuk, hogy a végén a magyar családok járnak rosszul. Ezt mi nem akarjuk és nem is fogjuk hagyni!"

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 2025. I. negyedévében 512 732 forint volt a havi bruttó átlagkereset. A jelenlegi, 15 százalékos szja befizetéssel számolva ez évente 76 909 forint adóbefizetést jelent.

A Tisza-adóval ez 83 634 forintot jelentene, ami Szabolcsban egy átlagkeresettel bíró munkavállalónak éves szinten 80 ezer 700 forint többletbefizetés a mostanihoz képest.

Számolja ki ennek a kalkulátornak a segítségével, mennyit fizetne a Tisza-adóval!