A Tisza-adó miatt minden szabolcsi családban csökkenne a havi bevétel

Nem lesz olyan szabolcsi család, ahol ne csökkenne a havi bevétel

Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő portálunknak azt mondta, ez az adózási rendszer legalább 4 millió honfitársunk keresetének csökkenését jelentené, 1,7 millió szülőt, gyerekek százezreit hozná nehéz helyzetbe a Tisza, miközben eltörölnék a családtámogatásokat, és adót is emelnének!

– A Tisza-csomag mintegy 1300 milliárd forintot vonna el a magyaroktól, ami egy foglalkoztatottra vetítve évi 276 ezer forinttal csökkentené a bevételt. Ha a Tiszások átírják az adótörvényeket, szinte nem lesz olyan család, ahol ne csökkenne a havi bevétel a Tisza-adókulcsok vagy a kedvezmények szűkítése, eltörlése miatt.

– A többkulcsos szja bevezetésével sok család havi tíz- vagy százezreket veszítene, a fiatalok és a vállalkozások pedig komoly bizonytalansággal néznének szembe. Látni lehet, hogy már a tervezett változtatások híre is visszaveti a beruházási kedvet. A 25 év alattiak elveszítenék adómentességüket, így nettó béremelést várnának el a cégektől, amit sok vállalkozás nem tudna kigazdálkodni.

Mivel lebuktak a tervükkel, a Tisza ezek után biztosan nem kerülhet hatalomra, és ez Magyarország és a magyar emberek alapvető érdeke is.

– A kérdéshez tartozik, hogy nemrégiben napvilágot látott egy megdöbbentő, leleplező videó, ahol elmondták: „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”. A Tisza Párt alelnöke azt is mondta, hogy nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának – derül ki a felvételekből. Ha jó dologra készülnének, miért kellene titkolózni? Úgy gondolom, ez már vitathatatlan, ezt már nem lehet kimagyarázni. Világossá vált, hogy a Tisza terve veszélyes a családok megélhetésére, vállalkozásokra, és a bérekre egyaránt, ismét csak kiszolgálnák a brüsszeli akaratot, ha rajtuk múlik, marad az engedelmesség, a megszorítások. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk! Ráadásul a Tisza tervében szerepel, hogy le kell válni az orosz energiáról is, vagyis 3,5-szeres rezsiszámlák lennének, és 1000 forintos benzin várna ránk. Ezeket nem fogjuk hagyni! Vigyázzunk, kire adjuk le a szavazatunkat jövőre! Egy új kalkulátor segítségével pedig már mindenki kiszámolhatja, mekkora veszteség érné személyesen – tette hozzá.

Adósávok a Tisza-csomagban