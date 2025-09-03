szeptember 3., szerda

Átver a Tisza

1 órája

A Tisza-adó miatt minden szabolcsi családban csökkenne a havi bevétel

Sok család havi tíz- vagy százezreket veszítene, a fiatalok és a vállalkozások komoly bizonytalansággal néznének szembe. A Tisza-adó bevezetésével kevesebb pénz maradna a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élők zsebében is.

Munkatársunktól

Forrong a közvélemény a napokban kiszivárgott dokumentum miatt, ami a Tisza-csomag adósávokkal kapcsolatos terveit tartalmazza. A Tisza-adó bevezetése miatt jóval kevesebb pénz maradna a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élők zsebében is. Számítások szerint egy mediánbéren dolgozó munkavállalónak a nettó fizetése 10 ezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé is 20 ezer forinttal lenne kevesebb, a legdurvább adóelvonás a középosztályhoz tartozókat érintené, a havi 416 ezer forintos kereset fölötti jövedelműek magasabb kulcsba kerülnének

A Tisza-adó miatt kevesebb pénz maradna a családoknál
Fotó: AFP

Jönne a Tisza-adó

„Lebukott a Tisza! Jönne a Tisza-adó – sunyin, titokban tervezgetik! El akarták titkolni. Hazudtak róla. Most lebuktak. A Tisza adót akar emelni – de a kampányban mélyen el akarták hallgatni. Miért? Mert pontosan tudták, hogy ha elmondják, mennyit veszítenek az emberek, akkor ők buknak” – írja Facebook-oldalán dr. Simon Miklós. A Szabolcs vármegyei országgyűlési képviselő azt is tételesen összegyűjtötte és közzétette, mennyivel keresnének kevesebbet az adóemelés után a különböző szegmensek dolgozó. 

  • Az átlagfizetésből élők havi 20 ezer forinttal, évi 242 ezer forinttal,
  • a pedagógusok havi 30, évi 364 ezer forinttal,
  • az ápolók havi 23, évi 280 ezer forinttal,
  • a rendőrök havi 13, évi 154 ezer forinttal,
  • a katonák havi 39, évi 476 ezer forinttal,
  • az orvosok pedig havi 264, évi 3 172 ezer forinttal vihetnének haza kevesebbet. „És ezt mind el akarták hallgatni” – hangsúlyozta dr. Simon Miklós a posztban.

Nem lesz olyan szabolcsi család, ahol ne csökkenne a havi bevétel

Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő portálunknak azt mondta, ez az adózási rendszer legalább 4 millió honfitársunk keresetének csökkenését jelentené, 1,7 millió szülőt, gyerekek százezreit hozná nehéz helyzetbe a Tisza, miközben eltörölnék a családtámogatásokat, és adót is emelnének! 

– A Tisza-csomag mintegy 1300 milliárd forintot vonna el a magyaroktól, ami egy foglalkoztatottra vetítve évi 276 ezer forinttal csökkentené a bevételt. Ha a Tiszások átírják az adótörvényeket, szinte nem lesz olyan család, ahol ne csökkenne a havi bevétel a Tisza-adókulcsok vagy a kedvezmények szűkítése, eltörlése miatt. 

– A többkulcsos szja bevezetésével sok család havi tíz- vagy százezreket veszítene, a fiatalok és a vállalkozások pedig komoly bizonytalansággal néznének szembe. Látni lehet, hogy már a tervezett változtatások híre is visszaveti a beruházási kedvet. A 25 év alattiak elveszítenék adómentességüket, így nettó béremelést várnának el a cégektől, amit sok vállalkozás nem tudna kigazdálkodni. 

Mivel lebuktak a tervükkel, a Tisza ezek után biztosan nem kerülhet hatalomra, és ez Magyarország és a magyar emberek alapvető érdeke is.

 – A kérdéshez tartozik, hogy nemrégiben napvilágot látott egy megdöbbentő, leleplező videó, ahol elmondták: „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”. A Tisza Párt alelnöke azt is mondta, hogy nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának – derül ki a felvételekből. Ha jó dologra készülnének, miért kellene titkolózni? Úgy gondolom, ez már vitathatatlan, ezt már nem lehet kimagyarázni. Világossá vált, hogy a Tisza terve veszélyes a családok megélhetésére, vállalkozásokra, és a bérekre egyaránt, ismét csak kiszolgálnák a brüsszeli akaratot, ha rajtuk múlik, marad az engedelmesség, a megszorítások. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk! Ráadásul a Tisza tervében szerepel, hogy le kell válni az orosz energiáról is, vagyis 3,5-szeres rezsiszámlák lennének, és 1000 forintos benzin várna ránk. Ezeket nem fogjuk hagyni! Vigyázzunk, kire adjuk le a szavazatunkat jövőre! Egy új kalkulátor segítségével pedig már mindenki kiszámolhatja, mekkora veszteség érné személyesen – tette hozzá. 

Adósávok a Tisza-csomagban

  • A dokumentum szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja
  • Az 5 millió és 15 millió forint közti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek
  • Az évi 15 millió forint feletti keresetnél pedig 33 százalék lenne az szja kulcsa
     

 

