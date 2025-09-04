Magyar Péterék Tisza-adójából nem kérnek a szabolcsiak (videóval) 

Az utca embereit faggattuk arról, hogy mit gondolnak a Tisza párt adóemelési elképzeléseiről. A Tisza-adó szembetűnő összegeket venne ki a szabolcs-szatmár-beregiek pénztárcájából is.

A Tisza-adó bevezetése hátrányosan érintené a szabolcs-szatmár-beregi fiatalokat és dolgozókat is

Fotó: AFP

Nagy vihart kavart a napokban kiszivárgott dokumentum, ami a Tisza-csomag adósávokkal kapcsolatos terveit tartalmazza. Amennyiben bevezetnék a Tisza-adót, az azt jelentené, hogy jelentősen kevesebb pénz maradna a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élők zsebében is.

Így néznek ki az adósávok a Tisza-csomagban

A dokumentum szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.

Az 5 millió és 15 millió forint közti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek.

Az évi 15 millió forint feletti keresetnél pedig 33 százalék lenne az szja kulcsa.

A Tisza-adó nem adna, csak elvonást hozna mindenkinek

Megdöbbentő, milyen mértékű adóemelésre készül a Tisza párt – ennyivel lenne kevesebb pénzük a szabolcsiaknak.

Magyar Péter már nem tagadhatja a Tisza-adó tervét, a három kulcsos szja bevezetése több tízezer forintot venne ki az emberek zsebéből.

A Világgazdaság számításai szerint egy mediánbéren dolgozó munkavállalónak a nettó fizetése 10 ezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé is 20 ezer forinttal lenne kevesebb, miközben a legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat érintené.

Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forintos kereset fölötti jövedelműek szintén magasabb kulcsba kerülnének, de a mediánjövedelemmel rendelkezők is emelésre számíthatnának.

Átver a Tisza, és a tervezett új adórendszer annak ismeretében még inkább érdekes, hogy a Tisza Párt korábban, egészen pontosan a Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9 százalékra csökkentéséről kérdezte az embereket. Most viszont egy olyan rendszer körvonalazódik, amely a lakosság túlnyomó részének adóemelést jelentene. Elvonást hozna a Tisza-adó, ezt videófelvétel is bizonyítja.

Ez lenne a következmény: több százezer forintot vennének ki a zsebekből

Egy kalkulátor segítségével mindenki megnézheti, hogy miként alakulna a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége, ha megvalósulna Magyar Péter terve, és bevezetnék a Tisza-csomagot. A szon.hu korábban kiszámolta, hogy az egészségügyiek, a pedagógusok, a mezőgazdaságban dolgozókra is az eddiginél magasabb teher hárulna. Éves szinten több tíz-, négy évre vetítve több százezer forintot húznának ki a családok, a munkavállalók zsebéből.