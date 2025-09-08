Tisza-adó: a vízellátásban dolgozó szabolcsiak több mint 130 ezer forinttal keresnének kevesebbet évente!

Egyre nagyobb a felháborodás a kiszivárgott tervek miatt: a Tisza-adó bevezetésével évi ötmillió forint kereset alatt maradna a 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcs, ötmillió és tizenöt millió között 22 százalék adót kellene fizetni, míg a tizenöt millió feletti jövedelmekre 33 százalékos elvonás vonatkozna. Mindebből egyértelműen látszik: az átlagkeresetűek jóval kevesebbet vihetnének haza. A Tisza-adó a középosztályt és a gyerekeket nevelő családokat sújtaná leginkább, a Szabolcs megyében élők zsebéből éves szinten százezreket venne el.

A Tisza-adó bevezetésével kevesebb pénz maradna a szabolcsi családok zsebében

Fotó: AFP

A Tisza-adó miatt havonta több mint 10 ezer forinttól esnének el

A szon.hu korábban már kiszámolta, hogy az egészségügyiek, a pedagógusok, a mezőgazdaságban dolgozókra is az eddiginél magasabb teher hárulna: egyértelműen jövedelemkiesést jelentene a Tisza-adó bevezetése számukra.