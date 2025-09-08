szeptember 8., hétfő

Nőne az elvonás mértéke

2 órája

Tisza-adó: a vízellátásban dolgozó szabolcsiak több mint 130 ezer forinttal keresnének kevesebbet évente!

Címkék#Tisza-adó#jövedelem#adóteher

Szinte nincs is olyan ágazat, amit ne sújtana a Tisza-csomag. A középosztályt és a gyerekeket nevelő családokat sújtaná leginkább a TIsza-adó, ami a Szabolcs megyében élők zsebéből éves szinten százezreket venne el.

Munkatársunktól

Egyre nagyobb a felháborodás a kiszivárgott tervek miatt: a Tisza-adó bevezetésével évi ötmillió forint kereset alatt maradna a 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcs, ötmillió és tizenöt millió között 22 százalék adót kellene fizetni, míg a tizenöt millió feletti jövedelmekre 33 százalékos elvonás vonatkozna. Mindebből egyértelműen látszik: az átlagkeresetűek jóval kevesebbet vihetnének haza. A Tisza-adó a középosztályt és a gyerekeket nevelő családokat sújtaná leginkább, a Szabolcs megyében élők zsebéből éves szinten százezreket venne el. 

A Tisza-adó kevesebb jövedelmet és magasabb adó
A Tisza-adó bevezetésével kevesebb pénz maradna a szabolcsi családok zsebében
Fotó: AFP

A Tisza-adó miatt havonta több mint 10 ezer forinttól esnének el 

A szon.hu korábban már kiszámolta, hogy az egészségügyiek, a pedagógusok, a mezőgazdaságban dolgozókra is az eddiginél magasabb teher hárulna: egyértelműen jövedelemkiesést jelentene a Tisza-adó bevezetése számukra.

 Most kiszámoltuk, hogy a vízellátás, a szennyvíz gyűjtése, kezelése, illetve a hulladékgazdálkodás területén dolgozók is sokkal rosszabbul járnának.

 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében  ezen a területen a nettó átlagkereset 398 874 forint, ami 574 820 forintos bruttó bért jelent a Központi Statisztikai Hivatal 2025. első negyedévi jelentése szerint – a számok a teljes munkaidőben alkalmazásban lévő munkavállalókra vonatkoznak. Ez 6 897 840 forintos éves bruttó jövedelmet jelent, a Tisza-adóval viszont az érintettektől a jelenlegi 15 helyett 22 százalékot vonnának le. Az ágazatban dolgozók a bruttó 574 820 forintos átlagbér után jelenleg 86 223 forintos szja-t fizetnek, de ha megvalósul Magyar Péterék terve, az érintett szabolcsi munkavállalók szja-terhe havi 97 294 forintra emelkedne. Vagyis havonta 11 ezer, évente pedig 132 ezer forinttal kevesebb pénz maradna a szabolcsi családok kasszájában!

Egy kalkulátor segítségével mindenki megnézheti, hogy miként alakulna a szja-fizetési kötelezettsége, ha megvalósulna Magyar Péter terve, és életbe lépne a Tisza-csomag a háromkulcsos adóval. 

A dokumentum szerint

  • évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja
  • az 5 millió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalék lenne az adókulcs
  • 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az elvonás  
     

 

