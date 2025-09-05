A Tisza-adó büntetés lenne a szabolcsiaknak (videóval)

Egyre nagyobb a felháborodás a kiszivárgott tervek miatt: a Tisza-adó bevezetésével évi ötmillió forint kereset alatt maradna a 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcs, ötmillió és tizenöt millió között 22 százalék adót kellene fizetni, míg a tizenöt millió feletti jövedelmekre 33 százalékos elvonás vonatkozna. Mindebből egyértelműen látszik: az átlagkeresetűek jóval kevesebbet vihetnének haza. A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszeréről a Szabolcs megyében élők is elmondták a véleményüket.

A Tisza-adó az átlagkeresetűeket sújtaná a leginkább

A Tisza-adó mindenkit sújtana

Megkérdezett olvasóink egyetértenek abban, hogy mindenkit átver a Tisza Párt: az új rendszer bevezetésével az egész országban romlana az életszínvonal, így Szabolcs-Szatmár-Beregben is. Az emberek nagy része rosszabbul járna: az ágazatok többségében a többkulcsos adózás bevezetése évi több százezer forintos jövedelemcsökkenést jelentene. A Tisza Párt terve, a háromkulcsos szja-rendszer a Szabolcsban élőket is nehéz helyzetbe hozná.

Egyik olvasónk így fogalmazott: – Biztos vagyok benne, hogy senki sem örülne annak, ha hó végén sokkal kevesebb pénz lenne a számláján. Egy másik olvasónk azt mondta, a tervezett Tisza-adó megbüntetné azokat, akik többet dolgoznak és többet keresnek.

– A jelenlegi, egykulcsos adórendszer méltányos és igazságos. A progresszív adózás turkálna az emberek zsebében és elvonná a bért – ezzel senki sem járna jól – tette hozzá.

Egyértelmű: jövedelemkiesést okozna

A szon.hu korábban már kiszámolta, hogy az egészségügyiek, a pedagógusok, a mezőgazdaságban dolgozókra is az eddiginél magasabb teher hárulna. Egyértelműen jövedelemkiesést jelentene a Tisza-adó bevezetése számukra. Éves szinten több tíz-, négy évre vetítve több százezer forintot húznának ki a családok, a munkavállalók, a munkabérből élők zsebéből.

Egy kalkulátor segítségével mindenki megnézheti, hogy miként alakulna a szja-fizetési kötelezettsége, ha megvalósulna Magyar Péter terve, és bevezetnék a Tisza-csomagot a háromkulcsos adóval.

A tervezett adókulcsok