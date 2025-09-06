Ők is a Tisza új adórendszerének vesztesei lennének

Számol a fél ország és háborog, mióta kiszivárgott a Tisza-adó tervezete. A Tisza párt adócsomagja progresszív, háromkulcsos adó bevezetését, a jelenlegi adómentesség megszüntetését tartalmazza.

Magyar Péter és pártja a Tisza-adóval plusz terheket tenne a tudományos és műszaki területen dolgozókra is

Fotó: AFP

A Tisza-adó éves szinten százezer forintot venne el a Szabolcs vármegyei dolgozóktól

Magyar Péterék terve alapján egy mediánbéren dolgozó, tehát bőven az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója tízezer forinttal lehetne kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 363 659 forintra csökkenne – írja a vg.hu.

Mint arról beszámoltunk, a dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Korábban kiszámoltuk már, hogy az egészségügyiek, a pedagógusok, a mezőgazdaságban dolgozókra is az eddiginél magasabb teher hárulna. Éves szinten több tíz-, négy évre vetítve több százezer forintot húznának ki a családok, a munkavállalók zsebéből.

A tudományos és műszaki területen dolgozók is rosszabbul járnának

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a tudományos és műszaki tevékenységet végzők – közfoglalkoztatottak nélküli – nettó átlagkeresete 366 476 forint, ami 550 375 forintos bruttó bért jelent.

Ha a szabolcs-szatmár-beregi tudományos és műszaki területen dolgozók bruttó átlagbérét – 550 ezer forint – vesszük figyelembe, jelenleg 82 556 forint személyi jövedelemadót fizetnek.