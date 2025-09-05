A Tisza-adó a szabolcsi turizmust is tönkre tenné

Az elmúlt időszak szinte minden munkavállalót érintő híre, hogy – kormányra kerülése esetén – a Tisza Párt többkulcsos személyi jövedelemadó rendszert vezetne be. A Tisza-adó tervezete nagy felháborodást váltott ki.

A Tisza-adó a turizmusban dolgozók jövedelmét is jelentősen csökkentené

A tervezett adókulcsok

5 millió forintig 15 százalék,

5 és 15 millió forint között 22 százalék,

15 millió forint felett 33 százalék lenne a fizetendő személyi jövedelemadó

nyilvánosságra kerülése után az interneten elérhető adó- és bérkalkulátorok segítségével bárki kiszámolhatja, hogyan érintené őt az adórendszer átalakítása. Ennek kapcsán Princzinger Pétert, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) elnöke a turizmus.com portálnak beszélt Magyar Péterék adóemelési terveinek várható hatásáról.

A Tisza-adó bevezetése után a turizmusban dolgozók is vesztesek lennének

– Az látszik, hogy a különleges képesítést és komoly tapasztalatot igénylő, magas fizetéssel honorált munkakörökben a bérkiesés éves szinten akár milliós nagyságrendű is lehet, de az alacsonyabb bérszinteken foglalkoztatott szakemberek is százezres nagyságrendű bérelmaradásra számíthatnak évente – idézi a Magyar Nemzet, hogy a Tisza-adó bevezetése hogyan alakítaná át egyes turisztikai munkakörök esetében a bruttó béreket.

A Tisza-adó esetleges bevezetése, a turizmusban dolgozóktól is jelentős összeget venne el

Forrás:turizmus.com

Az MTSZA elnöke a felvetésre, hogy a többkulcsos – progresszív – adórendszer elvileg igazságosabb, azt válaszolta, hogy

erről azokat a szezonális forgalomingadozásnak kitett szálláshelyen, változó műszakban foglalkoztatott menedzsereket kell megkérdezni, akiknek a havi bruttó bére 1 millió forint és az esetleges bevezetett Tisza-adó miatt majd meg kell magyarázniuk, hogy a családi költségvetésük miért csökkent nagyjából 450 ezer forinttal.

Princzinger Péter másik példaként azt az utazási irodai szakembert említette, aki évtizedes munkatapasztalattal, havi bruttó 800 ezer forintot keres, mennyire tartaná „igazságosnak”, hogy évente nagyjából 300 ezer forinttal kevesebbet vinne haza.

Érdemes felidézni, a szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 2025 júniusában 452 911 forint volt, így a Tisza-adó miatti relatíve kisebb jövedelemkiesés is igen érzékenyen érintené őket.