19 perce
A Tisza-adó a szabolcsi turizmust is tönkre tenné
Óriási csapás lenne a családok költségvetésére a progresszív adózás. A Tisza-adó esetleges bevezetése után a vesztesek közé tartoznának a turizmus, vendéglátás területen dolgozók is.
Az elmúlt időszak szinte minden munkavállalót érintő híre, hogy – kormányra kerülése esetén – a Tisza Párt többkulcsos személyi jövedelemadó rendszert vezetne be. A Tisza-adó tervezete nagy felháborodást váltott ki.
A tervezett adókulcsok
- 5 millió forintig 15 százalék,
- 5 és 15 millió forint között 22 százalék,
- 15 millió forint felett 33 százalék lenne a fizetendő személyi jövedelemadó
nyilvánosságra kerülése után az interneten elérhető adó- és bérkalkulátorok segítségével bárki kiszámolhatja, hogyan érintené őt az adórendszer átalakítása. Ennek kapcsán Princzinger Pétert, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) elnöke a turizmus.com portálnak beszélt Magyar Péterék adóemelési terveinek várható hatásáról.
A Tisza-adó bevezetése után a turizmusban dolgozók is vesztesek lennének
– Az látszik, hogy a különleges képesítést és komoly tapasztalatot igénylő, magas fizetéssel honorált munkakörökben a bérkiesés éves szinten akár milliós nagyságrendű is lehet, de az alacsonyabb bérszinteken foglalkoztatott szakemberek is százezres nagyságrendű bérelmaradásra számíthatnak évente – idézi a Magyar Nemzet, hogy a Tisza-adó bevezetése hogyan alakítaná át egyes turisztikai munkakörök esetében a bruttó béreket.
Az MTSZA elnöke a felvetésre, hogy a többkulcsos – progresszív – adórendszer elvileg igazságosabb, azt válaszolta, hogy
erről azokat a szezonális forgalomingadozásnak kitett szálláshelyen, változó műszakban foglalkoztatott menedzsereket kell megkérdezni, akiknek a havi bruttó bére 1 millió forint és az esetleges bevezetett Tisza-adó miatt majd meg kell magyarázniuk, hogy a családi költségvetésük miért csökkent nagyjából 450 ezer forinttal.
Princzinger Péter másik példaként azt az utazási irodai szakembert említette, aki évtizedes munkatapasztalattal, havi bruttó 800 ezer forintot keres, mennyire tartaná „igazságosnak”, hogy évente nagyjából 300 ezer forinttal kevesebbet vinne haza.
Érdemes felidézni, a szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 2025 júniusában 452 911 forint volt, így a Tisza-adó miatti relatíve kisebb jövedelemkiesés is igen érzékenyen érintené őket.
Szabolcs-Szatmár-Bereg a turisták egyik kedvence: rengetegen érkeznek Nyíregyházára, s a Felső-Tisza vidéke is vonzza a pihenni vágyókat, ami azt jelenti, hogy rengeteg munkavállaló járna rosszul a Tisza Párt adótervével.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Számolja ki a Tisza-csomag következményeit
Egy kalkulátor segítségével mindenki megnézheti, hogy miként alakulna a szja-fizetési kötelezettsége, ha megvalósulna Magyar Péter terve, és bevezetnék a Tisza-csomagot a háromkulcsos adóval.
A szon.hu korábban már kiszámolta, hogy az egészségügyiek, a pedagógusok, a mezőgazdaságban dolgozókra is az eddiginél magasabb teher hárulna. Egyértelműen jövedelemkiesést jelentene a Tisza-adó bevezetése számukra. Éves szinten több tíz-, négy évre vetítve több százezer forintot húznának ki a családok, a munkavállalók, a munkabérből élők zsebéből.
Látunk megint dühöngő Ronaldót? Talpig úriemberek voltak a szabolcsi edzők a vb-selejtezők előtt
Vajon mi történhetett? Eltűnt egy nyíregyházi tinédzser! A rendőrség is keresi, segítsen megtalálni!