szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

26°
+29
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átver a Tisza

2 órája

Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány indult ellene

Címkék#Tarr Zoltán#Nemzeti Ellenállás Mozgalom#Magyar Péter

Országos kampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagja miatt. A belső dokumentumok és Tarr Zoltán alelnök elszólásai szerint 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be, amely már az átlag alatti keresőket is súlyosan terhelné.

Szon.hu

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom közleménye szerint a Tisza Párt drasztikus megszorításokra készül, miközben igyekszik eltitkolni valódi programját. A sajtóhoz kiszivárgott belső iratokból kiderült: 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadó bevezetését tervezik. Ez a rendszer nemcsak a magasabb keresetűeket sújtaná, hanem már az átlag alatti jövedelemmel rendelkező családokat is komoly teher alá kényszerítené.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom országos kampányban mutatja meg a titkolt megszorításokat. 
Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom


A mozgalom felhívja a figyelmet: a Tisza-adó minden magyar családot érintene. Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy kiszivárgott felvételen maga is elismerte, hogy az adóemelési terveket szándékosan nem osztják meg a nyilvánossággal. Szavai – „választást kell nyerni és utána mindent lehet”, illetve „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – egyértelműen bizonyítják, hogy a párt a választók félrevezetésére építi stratégiáját.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint miközben Magyar Péter és pártja maszatolja az ügyet, a baloldali médiumok igyekeznek elhallgatni Tarr Zoltán beismerő mondatait. Ezért döntöttek úgy, hogy országos kampányt indítanak, amelynek célja, hogy minden választó tisztában legyen a Tisza Párt terveinek súlyos következményeivel.

 

Tisza Párt adóemelés
Tisza Párt adóemelés: Magyar Péterék terve lelepleződött  Fotó: AFP


Tisza Párt adóemelés: megszorítások

A kampány egyik legfontosabb eszköze egy online kalkulátor, amelynek segítségével bárki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza Párt adócsomagja. A mozgalom hangsúlyozza: nem elméleti vitáról van szó, hanem nagyon is kézzelfogható családi kiadásokról. A számításokból egyértelműen kiderül, hogy a brutális adóemelés minden háztartást érintene, függetlenül attól, hogy valaki mennyit keres.

A szervezet szerint a magyar embereknek joguk van tudni, milyen anyagi terhek várnának rájuk a választások után, ha a Tisza tervei valóra válnának. Éppen ezért arra kérnek mindenkit, hogy használják a kalkulátort, és osszák meg az eredményeket másokkal is. „A választók megtévesztése nem elfogadható” – hangsúlyozta a közlemény.
A mozgalom összegzése szerint a Tisza Párt valódi arca most lepleződött le: egy olyan politikai erő, amely a hatalom megszerzése érdekében eltitkolná megszorító terveit. A kampány célja, hogy ez ne maradjon rejtve senki előtt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu