Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány indult ellene

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom közleménye szerint a Tisza Párt drasztikus megszorításokra készül, miközben igyekszik eltitkolni valódi programját. A sajtóhoz kiszivárgott belső iratokból kiderült: 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadó bevezetését tervezik. Ez a rendszer nemcsak a magasabb keresetűeket sújtaná, hanem már az átlag alatti jövedelemmel rendelkező családokat is komoly teher alá kényszerítené.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom országos kampányban mutatja meg a titkolt megszorításokat.

Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom



A mozgalom felhívja a figyelmet: a Tisza-adó minden magyar családot érintene. Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy kiszivárgott felvételen maga is elismerte, hogy az adóemelési terveket szándékosan nem osztják meg a nyilvánossággal. Szavai – „választást kell nyerni és utána mindent lehet”, illetve „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – egyértelműen bizonyítják, hogy a párt a választók félrevezetésére építi stratégiáját.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint miközben Magyar Péter és pártja maszatolja az ügyet, a baloldali médiumok igyekeznek elhallgatni Tarr Zoltán beismerő mondatait. Ezért döntöttek úgy, hogy országos kampányt indítanak, amelynek célja, hogy minden választó tisztában legyen a Tisza Párt terveinek súlyos következményeivel.

Tisza Párt adóemelés: Magyar Péterék terve lelepleződött Fotó: AFP



Tisza Párt adóemelés: megszorítások

A kampány egyik legfontosabb eszköze egy online kalkulátor, amelynek segítségével bárki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza Párt adócsomagja. A mozgalom hangsúlyozza: nem elméleti vitáról van szó, hanem nagyon is kézzelfogható családi kiadásokról. A számításokból egyértelműen kiderül, hogy a brutális adóemelés minden háztartást érintene, függetlenül attól, hogy valaki mennyit keres.

A szervezet szerint a magyar embereknek joguk van tudni, milyen anyagi terhek várnának rájuk a választások után, ha a Tisza tervei valóra válnának. Éppen ezért arra kérnek mindenkit, hogy használják a kalkulátort, és osszák meg az eredményeket másokkal is. „A választók megtévesztése nem elfogadható” – hangsúlyozta a közlemény.

A mozgalom összegzése szerint a Tisza Párt valódi arca most lepleződött le: egy olyan politikai erő, amely a hatalom megszerzése érdekében eltitkolná megszorító terveit. A kampány célja, hogy ez ne maradjon rejtve senki előtt.