Világnap
7 órája
Titkok Jókai és Nagy László nyomában az olvasás világnapján!
dr. Sipos László izgalmas kalandozásra hívta hallgatóságát a Bakonytól egészen a Balatonig.
A Móricz Zsigmond Olvasókör hétfői találkozóján dr. Sipos László Kalandozások a Bakonytól a Balatonig, Nagy László és Jókai Mór nyomában, avagy volt egy szép kulturális körutazás címmel vetített képes előadást tartott a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár konferenciatermében – az olvasás világnapján.
Titkok Jókai és Nagy László nyomában az olvasás világnapján!Fotók: Bozsó Katalin
Más témákat is ajánlunk:
Ezt ne hagyja ki!Jó tudni
7 órája
Fontos változások a FoxPostnál, érdemes előre felkészülni, nehogy hoppon maradj!
Ezt ne hagyja ki!Ne legyen áldozat
8 órája
Mit tett szegény nyíregyházi nyugdíjas, hogy ezt érdemelte? Ne akard tudni, amit a szomszéd mesélt
Ezt ne hagyja ki!Olvasóink szerint
11 órája
Kiakadtak a szabolcsiak: ami most megy az utakon, tartós bérlet a balesetire
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre