Titkok Jókai és Nagy László nyomában az olvasás világnapján!

A Móricz Zsigmond Olvasókör hétfői találkozóján dr. Sipos László Kalandozások a Bakonytól a Balatonig, Nagy László és Jókai Mór nyomában, avagy volt egy szép kulturális körutazás címmel vetített képes előadást tartott a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár konferenciatermében – az olvasás világnapján.