szeptember 9., kedd

Ádám névnap

15°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Világnap

7 órája

Titkok Jókai és Nagy László nyomában az olvasás világnapján!

Címkék#Dr Sipos László#Titkok Jókai és Nagy László nyomában#Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár#világnap

dr. Sipos László izgalmas kalandozásra hívta hallgatóságát a Bakonytól egészen a Balatonig.

Munkatársunktól

A Móricz Zsigmond Olvasókör hétfői találkozóján dr. Sipos László Kalandozások a Bakonytól a Balatonig, Nagy László és Jókai Mór nyomában, avagy volt egy szép kulturális körutazás címmel vetített képes előadást tartott a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár konferenciatermében – az olvasás világnapján.

Titkok Jókai és Nagy László nyomában az olvasás világnapján!

Fotók: Bozsó Katalin

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu