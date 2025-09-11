szeptember 11., csütörtök

Kiállítás

1 órája

Több mint 1000 kisautó egy helyen, a Városmajorban

Címkék#matchbox#játékautó#kiállítás

Különleges külföldi és hazai játékautókat láthatnak az érdeklődők régmúlttól napjainkig.

Munkatársunktól

Négykerekű apró csodák címmel játékautó kiállítás nyílik szeptember 15-én, hétfőn a Városmajori Művelődési Házban. Több mint 1000 kisautó egy helyen: különleges külföldi és hazai játékautókat láthatnak az érdeklődők régmúlttól napjainkig – többek között VW gyűjteményt, matchboxokat, keleti kisautókat, amerikai sportautókat, Hotwheels és Majorette autókat. A kiállítás ideje alatt „Gurulnak a kerekek!” címmel játékot is hirdet az intézmény, melyben hetente kisautókat nyerhetnek a játékos kedvű érdeklődők. A kisautók október 31-ig ingyenesen látogathatóak az intézmény nyitvatartási idejében.

 

 

