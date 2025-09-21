szeptember 21., vasárnap

InterCity

49 perce

Újabb incidens a síneken! Nem indul időben a Tokaj IC

Kisebb fennakadás a vonatközlekedésben. Késik a Keleti pályaudvarra induló Tokaj InterCity.

Késik a Keleti pályaudvarra induló Tokaj InterCity: A Nyugati pályaudvarról 12:20-kor Debrecen, Nyíregyháza, Miskolcon át a Keleti pályaudvarra induló Tokaj InterCity (IC 684) várhatóan 30-35 perces késéssel indul az érkező szerelvény késése miatt – olvasható a mavcsoport.hu oldalon.

Felújítják a Keleti pályaudvart: kési a Tokaj InterCity

Mint az már korábban megírtuk: „A MÁV saját forrásából finanszírozott mintegy 4,4 milliárd forintos beruházása során, 400-450 szakember közreműködésével és számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű igénybevételével tervezett szerelési munkák eredményeként a Keleti pályaudvaron javulni fog a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken majd a meghibásodások, az üzemzavarok száma." – melyet a vasúttársaság közleményben adott ki. 

A munkálatok ideje alatt 4 hétig a Keletiből nem indulnak és oda nem is érkeznek vonatok, ezért a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci, az újszászi-békéscsabai, valamint a záhonyi vasútvonalakon utazók jelentős változásra kell készüljenek. A menetrendmódosítások és az átszállások miatt az utazási idő megnövekedhet. 

Részletesebb információért kattintson az alábbi hivatkozásra.

 

