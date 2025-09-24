3 órája
Vörös szőnyeg és hollywoodi csillogás! Világsztárokkal kezdődött el a Tony Curtis Filmfesztivál Mátészalkán! (fotók, videók)
Óriási érdeklődés mellett, különleges showműsorral nyitott a négy napos, világszínvonalú filmes kavalkád. A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált második alkalommal szervezték meg Mátészalkán.
Fantasztikus volt a megnyitó ünnepség!
Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter
A rangos eseményt a Magyar Hollywood Tanács, Mátészalka önkormányzata és az Origo Film Stúdió keltette életre a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál a mátészalkai gyökerekkel rendelkező világsztár emlékét őrzi.
A híres színész emlékét őrzi a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Mátészalkán
Már negyedik alkalommal szerveznek filmfesztivált Mátészalkán, tavaly óta fémjelezi, a világon egyedülálló módon, Tony Curtis neve e különleges kultúrdózist. Mi sem mutatja a mozgóképes kavalkád nagyságát jobban, minthogy számtalan hazai, világhírű filmes szakember, színész, rendező is ellátogat a rendezvényre. Tavaly még Jill Curtis-Weber, Tony Curtis özvegye is megtisztelte jelenlétével a több napos filmfesztivált, aminek az is a célja, hogy a magyar és nemzetközi filmes talentumokat összehozza, felfedezze. Ráadásul „Hollywood hercege”, Tony Curtis 1925. június 3-án született, így a századik évforduló apropóján a Magyar Hollywood Tanács 2025-öt Tony Curtis emlékévvé nyilvánította.
A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál felhívására az idén 38 országból 138 pályamű érkezett, az előzsűri szisztematikus munkáját követő értékelés alapján Szász Attila, a zsűri elnöke jóváhagyta azt a 40 filmet (17 országból, összesen 27 óra 30 perc játékidővel), amelyek a versenyfilm kategóriába bekerültek.
Négy napon keresztül két teremben párhuzamosan zajlanak a filmvetítések reggeltől estig, közben számtalan kísérőprogramon, pódiumbeszélgetéseken és közönségtalálkozókon is részt vehetnek az érdeklődők.
A fesztivál kulturális ünnep
Dr. Hanusi Péter polgármester a város közösségi oldalán található beszámoló szerint hangsúlyozta: a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál különleges értéket és lehetőséget hoz Mátészalka számára.
- Városunk számára büszkeség, hogy ismét otthont adhatunk a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválnak.
- A fesztivál egyszerre kulturális ünnep és fontos alkalom arra, hogy Mátészalka az országos és a nemzetközi érdeklődés középpontjába kerüljön - fogalmazott a városvezető. Hozzátette, a fesztivál alkalmat teremt arra, hogy a közönség és a szakma képviselői közösen ünnepeljék Tony Curtis életművét és más – magyar gyökerekkel rendelkező – hollywoodi alkotók munkásságát.
Horváthné dr. Fekszi Márta, az Origo Film Group Zrt. cégvezetője hangsúlyozta: az Origo Filmstúdió aktív szervezője és résztvevője ennek az egyedülálló fesztiválnak, és számukra nagy megtiszteltetés, hogy részesei lehetnek a rendezvénynek.
- Hiszünk abban, hogy a magyar filmgyökerek ápolása és a nemzetközi kapcsolatok erősítése hozzájárul ahhoz, hogy hazánk még inkább meghatározó szereplője legyen a világ filmiparának - mondta.
Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke kiemelte: „Tony Curtis neve és életműve hidat képez Magyarország és Hollywood között. Küldetésünk, hogy ápoljuk ezt a kapcsolatot, és bemutassuk a világnak, milyen gazdag örökséggel rendelkezik a magyar filmkultúra.”
Vörös szőnyeg és hollywoodi csillogás!Fotók: Sipeki Péter
Nehéz dolga lesz a neves zsűrinek, hiszen jobbnál jobb alkotások közül kell majd kiválasztani a kategóriák győztesét.
A zsűri elnöke:
- Szász Attila Balázs Béla-díjas rendező, a Hunyadi-sorozat egyik rendezője
A zsűri tagjai:
- az Oscar-díjas Rófusz Ferenc filmrendező
- az Emmy-díjas Gera Marina színésznő,
- Hargittai László Balázs Béla-díjas filmvágó, az Európai Filmakadémia tagja, a Magyar Film- és Videóvágók Egyesületének elnöke, az Origo Utómunka Stúdiójának vezetője
- Dobos Tamás operatőr, író
Az idén is Buzogány Béla színházának különleges showműsorával kezdődött el a fesztivál. A Színpad az utcán elnevezésű produkcióban musicalegyveleget hallhatott, láthatott a közönség, kiváló énekesekkel, csodás táncosokkal, akrobatákkal, füsttel, fénnyel, szikrával keverve. Húsz tehetséges fellépő artisztikus munkája teremtette meg azt a hollywoodi hangulatot, amelyben a megnyitó ünnepség méltóképpen folytatódhatott a Zukor Adolf Filmszínház előtt.
