szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

13°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál

3 órája

Vörös szőnyeg és hollywoodi csillogás! Világsztárokkal kezdődött el a Tony Curtis Filmfesztivál Mátészalkán! (fotók, videók)

Címkék#Mátészalka#Tony Curtis#filmfesztivál

Óriási érdeklődés mellett, különleges showműsorral nyitott a négy napos, világszínvonalú filmes kavalkád. A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált második alkalommal szervezték meg Mátészalkán.

Szon.hu
Vörös szőnyeg és hollywoodi csillogás! Világsztárokkal kezdődött el a Tony Curtis Filmfesztivál Mátészalkán! (fotók, videók)

Fantasztikus volt a megnyitó ünnepség!

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

A rangos eseményt a Magyar Hollywood Tanács, Mátészalka önkormányzata és az Origo Film Stúdió keltette életre a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál a mátészalkai gyökerekkel rendelkező világsztár emlékét őrzi.

Szerda este elkezdődött a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Mátészalkán
Szerda este elkezdődött a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Mátészalkán
Fotó: Sipeki Péter

A híres színész emlékét őrzi a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Mátészalkán

Már negyedik alkalommal szerveznek filmfesztivált Mátészalkán, tavaly óta fémjelezi, a világon egyedülálló módon, Tony Curtis neve e különleges kultúrdózist. Mi sem mutatja a mozgóképes kavalkád nagyságát jobban, minthogy számtalan hazai, világhírű filmes szakember, színész, rendező is ellátogat a rendezvényre. Tavaly még Jill Curtis-Weber, Tony Curtis özvegye is megtisztelte jelenlétével a több napos filmfesztivált, aminek az is a célja, hogy a magyar és nemzetközi filmes talentumokat összehozza, felfedezze. Ráadásul „Hollywood hercege”, Tony Curtis 1925. június 3-án született, így a századik évforduló apropóján a Magyar Hollywood Tanács 2025-öt Tony Curtis emlékévvé nyilvánította. 

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál felhívására az idén 38 országból 138 pályamű érkezett, az előzsűri szisztematikus munkáját követő értékelés alapján Szász Attila, a zsűri elnöke jóváhagyta azt a 40 filmet (17 országból, összesen 27 óra 30 perc játékidővel), amelyek a versenyfilm kategóriába bekerültek.

Négy napon keresztül két teremben párhuzamosan zajlanak a filmvetítések reggeltől estig, közben számtalan kísérőprogramon, pódiumbeszélgetéseken és közönségtalálkozókon is részt vehetnek az érdeklődők. 

A fesztivál kulturális ünnep

Dr. Hanusi Péter polgármester a város közösségi oldalán található beszámoló szerint hangsúlyozta: a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál különleges értéket és lehetőséget hoz Mátészalka számára. 

- Városunk számára büszkeség, hogy ismét otthont adhatunk a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválnak.

- A fesztivál egyszerre kulturális ünnep és fontos alkalom arra, hogy Mátészalka az országos és a nemzetközi érdeklődés középpontjába kerüljön - fogalmazott a városvezető. Hozzátette, a fesztivál alkalmat teremt arra, hogy a közönség és a szakma képviselői közösen ünnepeljék Tony Curtis életművét és más – magyar gyökerekkel rendelkező – hollywoodi alkotók munkásságát.

Horváthné dr. Fekszi Márta, az Origo Film Group Zrt. cégvezetője hangsúlyozta: az Origo Filmstúdió aktív szervezője és résztvevője ennek az egyedülálló fesztiválnak, és számukra nagy megtiszteltetés, hogy részesei lehetnek a rendezvénynek.

 - Hiszünk abban, hogy a magyar filmgyökerek ápolása és a nemzetközi kapcsolatok erősítése hozzájárul ahhoz, hogy hazánk még inkább meghatározó szereplője legyen a világ filmiparának - mondta.

Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke kiemelte: „Tony Curtis neve és életműve hidat képez Magyarország és Hollywood között. Küldetésünk, hogy ápoljuk ezt a kapcsolatot, és bemutassuk a világnak, milyen gazdag örökséggel rendelkezik a magyar filmkultúra.” 

Vörös szőnyeg és hollywoodi csillogás!

Fotók: Sipeki Péter

Nehéz dolga lesz a neves zsűrinek, hiszen jobbnál jobb alkotások közül kell majd kiválasztani a kategóriák győztesét. 

A zsűri elnöke:

  • Szász Attila Balázs Béla-díjas rendező, a Hunyadi-sorozat egyik rendezője

A zsűri tagjai: 

  • az Oscar-díjas Rófusz Ferenc filmrendező
  • az Emmy-díjas Gera Marina színésznő, 
  • Hargittai László Balázs Béla-díjas filmvágó, az Európai Filmakadémia tagja, a Magyar Film- és Videóvágók Egyesületének elnöke, az Origo Utómunka Stúdiójának vezetője
  • Dobos Tamás operatőr, író

Az idén is Buzogány Béla színházának különleges showműsorával kezdődött el a fesztivál. A Színpad az utcán elnevezésű produkcióban musicalegyveleget hallhatott, láthatott a közönség, kiváló énekesekkel, csodás táncosokkal, akrobatákkal, füsttel, fénnyel, szikrával keverve. Húsz tehetséges fellépő artisztikus munkája teremtette meg azt a hollywoodi hangulatot, amelyben a megnyitó ünnepség méltóképpen folytatódhatott a Zukor Adolf Filmszínház előtt.

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu