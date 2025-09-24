Vörös szőnyeg és hollywoodi csillogás! Világsztárokkal kezdődött el a Tony Curtis Filmfesztivál Mátészalkán! (fotók, videók)

A rangos eseményt a Magyar Hollywood Tanács, Mátészalka önkormányzata és az Origo Film Stúdió keltette életre a Nemzeti Filmintézet támogatásával. A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál a mátészalkai gyökerekkel rendelkező világsztár emlékét őrzi.

Szerda este elkezdődött a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Mátészalkán

Fotó: Sipeki Péter

A híres színész emlékét őrzi a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Mátészalkán

Már negyedik alkalommal szerveznek filmfesztivált Mátészalkán, tavaly óta fémjelezi, a világon egyedülálló módon, Tony Curtis neve e különleges kultúrdózist. Mi sem mutatja a mozgóképes kavalkád nagyságát jobban, minthogy számtalan hazai, világhírű filmes szakember, színész, rendező is ellátogat a rendezvényre. Tavaly még Jill Curtis-Weber, Tony Curtis özvegye is megtisztelte jelenlétével a több napos filmfesztivált, aminek az is a célja, hogy a magyar és nemzetközi filmes talentumokat összehozza, felfedezze. Ráadásul „Hollywood hercege”, Tony Curtis 1925. június 3-án született, így a századik évforduló apropóján a Magyar Hollywood Tanács 2025-öt Tony Curtis emlékévvé nyilvánította.

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál felhívására az idén 38 országból 138 pályamű érkezett, az előzsűri szisztematikus munkáját követő értékelés alapján Szász Attila, a zsűri elnöke jóváhagyta azt a 40 filmet (17 országból, összesen 27 óra 30 perc játékidővel), amelyek a versenyfilm kategóriába bekerültek.

Négy napon keresztül két teremben párhuzamosan zajlanak a filmvetítések reggeltől estig, közben számtalan kísérőprogramon, pódiumbeszélgetéseken és közönségtalálkozókon is részt vehetnek az érdeklődők.

A fesztivál kulturális ünnep

Dr. Hanusi Péter polgármester a város közösségi oldalán található beszámoló szerint hangsúlyozta: a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál különleges értéket és lehetőséget hoz Mátészalka számára.

- Városunk számára büszkeség, hogy ismét otthont adhatunk a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválnak.

- A fesztivál egyszerre kulturális ünnep és fontos alkalom arra, hogy Mátészalka az országos és a nemzetközi érdeklődés középpontjába kerüljön - fogalmazott a városvezető. Hozzátette, a fesztivál alkalmat teremt arra, hogy a közönség és a szakma képviselői közösen ünnepeljék Tony Curtis életművét és más – magyar gyökerekkel rendelkező – hollywoodi alkotók munkásságát.