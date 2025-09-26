Nem győzzük kapkodni a fejünket: egyik sztár után jön a másik Mátészalkán – fotókkal, videóval

Már negyedik alkalommal szerveznek filmfesztivált Mátészalkán, tavaly óta fémjelezi, a világon egyedülálló módon, Tony Curtis neve e különleges kultúrdózist. Mi sem mutatja a mozgóképes kavalkád nagyságát jobban, minthogy számtalan hazai, világhírű filmes szakember, színész, rendező is ellátogat a rendezvényre. Tony Curtis leszármazottai is nagyon büszkék arra a kultuszra, amivel a mátészalkai gyökerekkel rendelkező világsztár emlékét őrzik a városban. Tavaly Jill Curtis-Weber, Tony Curtis özvegye, az idén pedig a Los Angelesben élő unokája vesz részt a fesztiválon. Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke abban a szerencsés helyzetben van, hogy minden családtagot ismer.

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál különleges vendége

– Szerencsére mindegyik gyermekét személyesen ismerem Tony Curtisnek. Az idén Jamie Lee nem tudott jönni, mert forgat, Kelly és Allegra sajnos egészségügyi okok miatt nem vehetnek részt, Alexandrának és Benjaminnak pedig más elfoglaltsága van. Azonban kiderült, hogy Benjamin fia éppen Londonban van, akivel azonnal felvettük a kapcsolatot, és nem is kellett nagyon győzködni, hogy eljöjjön. Még soha nem járt Magyarországon, de még Közép-Kelet-Európában sem – mesélte nagy örömmel Bokor Balázs, és azt is elmondta, hogy a 29 éves Nicholas 13 éves volt, amikor a híres nagypapája meghalt, nagyon sokat voltak együtt.