2 órája
Nem győzzük kapkodni a fejünket: egyik sztár után jön a másik Mátészalkán – fotókkal, videóval
Szerdán kezdődött el az a mozgóképes kavalkád, amire világsztárok is ellátogatnak. A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál rengeteg meglepetést tartogat, még a néhai színész unokája is megjelent a grandiózus eseményen.
Hihetetlen szervezői munka, és szakmai hozzáértés kell ahhoz, hogy egy ilyen színvonalas fesztivál zökkenőmentes legyen. Fantasztikus filmeket láthatnak az érdeklődők, és nagyon érdekes beszélgetéseken vehetnek részt, de a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál igazi hollywoodi kulisszatitkokat is tartogat.
Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Mátészalkán
Ahogy megírtuk, óriási érdeklődés mellett, különleges showműsorral kezdődött el szerda délután a négy napos, világszínvonalú filmes kavalkád. A rangos eseményt a Magyar Hollywood Tanács, Mátészalka önkormányzata és az Origo Film Stúdió keltette életre a Nemzeti Filmintézet támogatásával.
Vörös szőnyeg és hollywoodi csillogás! Világsztárokkal kezdődött el a Tony Curtis Filmfesztivál Mátészalkán! (fotók, videók)
Már negyedik alkalommal szerveznek filmfesztivált Mátészalkán, tavaly óta fémjelezi, a világon egyedülálló módon, Tony Curtis neve e különleges kultúrdózist. Mi sem mutatja a mozgóképes kavalkád nagyságát jobban, minthogy számtalan hazai, világhírű filmes szakember, színész, rendező is ellátogat a rendezvényre. Tony Curtis leszármazottai is nagyon büszkék arra a kultuszra, amivel a mátészalkai gyökerekkel rendelkező világsztár emlékét őrzik a városban. Tavaly Jill Curtis-Weber, Tony Curtis özvegye, az idén pedig a Los Angelesben élő unokája vesz részt a fesztiválon. Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke abban a szerencsés helyzetben van, hogy minden családtagot ismer.
A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál különleges vendége
– Szerencsére mindegyik gyermekét személyesen ismerem Tony Curtisnek. Az idén Jamie Lee nem tudott jönni, mert forgat, Kelly és Allegra sajnos egészségügyi okok miatt nem vehetnek részt, Alexandrának és Benjaminnak pedig más elfoglaltsága van. Azonban kiderült, hogy Benjamin fia éppen Londonban van, akivel azonnal felvettük a kapcsolatot, és nem is kellett nagyon győzködni, hogy eljöjjön. Még soha nem járt Magyarországon, de még Közép-Kelet-Európában sem – mesélte nagy örömmel Bokor Balázs, és azt is elmondta, hogy a 29 éves Nicholas 13 éves volt, amikor a híres nagypapája meghalt, nagyon sokat voltak együtt.
– Nicholas pont ma mesélte, hogy Tony Curtis gyakran olvasott fel neki magyar könyvekből, és rengeteget mesélt neki a mátészalkai gyökerekről is. Ezért sem tétovázott azon, hogy eljöjjön-e. Hatalmas lelki töltet ez neki, fantasztikus élményeket szerzett idáig is – mondta lelkesen a Magyar Hollywood Tanács elnöke, és hozzátette: terv szerint haladnak a programok, amiket megszerveztek, pedig még egy áramszünet is okozott egy kis időre fennakadást. Azt is kifejtette, hogy a nevezett filmek nagyon jó minőségűek, a zsűri nagyon komoly munkát végzett. Összesen 41 országból több, mint 200 filmet neveztek, az előzsűri 40 filmet válogatott be, amelyek 17 országot képviselnek. A haza filmek is fantasztikus alkotások.
- Bokor Balázs megsúgta, hogy egy egyiptomi film világpremierje is lesz a fesztiválon. A Christmas Map (Karácsonyi térkép) című alkotást Magyarországon forgatták és péntek délután Mátészalkán a filmfesztiválon mutatják be először a világon.
Tehát aki még szeretne, jöjjön el Mátészalkára, hiszen egész nap ingyen lehet megnézni a verseny filmeket, és részt venni a kiegészítő programokon is.
