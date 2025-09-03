3 órája
Szívszorító, mit tettek a tornyospálcai ikerpár hullámsírjánál, megrázó fotó a helyszínről
Huszti Eliza és Henrietta holttestét a Dee folyóból, a Queen Elizabeth híd közelében emelték ki. Ide vittek virágot az emődi ECHO Search and Rescue Mentőcsoport két- és négylábú tagjai a tornyospálcai ikerpárra emlékezve.
Huszti Eliza és Huszti Henrietta január 7-én tűnt el a skóciai Aberdeenben. Holttestüket három héttel később emelték ki a Dee folyóból
Fotó: MW-archív
Sokakat megérintett és cselekvésre sarkalt Huszti Eliza és Huszti Henrietta eltűnése. A tornyospálcai ikerpárnak év elején veszett nyoma rejtélyes módon a skóciai Aberdeenben. Itt éltek és dolgoztak hosszú évek óta. A testvéreket január 7-én éjjel két óra után nem sokkal a Dee-folyón átívelő Victoria-hídnál rögzítették utoljára a térfigyelő kamerák: átkeltek a hídon, jobbra fordultak a folyó melletti, az Aberdeen Boat Club felé vezető gyalogútra, onnantól azonban mintha a föld nyelte volna el őket.
Portálunk végigkövette a nyomozást és a kutatást, amibe speciális keresőcsapatokat is bevontak, felvettük a kapcsolatot a skót rendőrséggel és az ikrek családjával. Ahogy telt az idő, egyre csökkent az esélye annak, hogy élve előkerülnek, január 31-én pedig szomorú hírt kaptunk: néhány óra különbséggel mindkettejük holttestét megtalálták a Dee folyóban.
„Éreztem, hogy bajuk esik a lányaimnak” – megtörten nyilatkozott a tornyospálcai ikrek édesapja
A rendőrség azt nyilatkozta, Henrietta és Eliza nem bűncselekmény áldozatai lettek, a boncolás szerint halálukat fulladás okozta. A tornyospálcai ikerpár hamvait április elején hozták haza testvéreik, harmadik ikerhúguk, Edit és bátyjuk, József, és nem sokkal később örök nyugalomra helyezték őket.
Tornyospálcai ikerpár: virágot vittek a hídhoz
Az emődi ECHO Search and Rescue Mentőcsoport nemrégiben Aberdeenben járt, és felkeresték a Queen Elizabeth hidat, a helyet, ahol a folyó visszaadta a családjuknak a Huszti-lányokat. A Facebook-oldalukon közzétett posztból kiderül:
Az ECHO Search and Rescue felajánlotta segítségét a skót rendőrségnek, és folyamatos kapcsolatban álltunk az ügyben eljáró John Lumsden felügyelővel, készenlétben arra az eshetőségre, ha szükséges lenne arra, csapatunk is bekapcsolódjon a keresésbe. Faith kutyánk és az ECHO Search and Rescue csapata ellátogatott Aberdeenbe, a Queen Elizabeth hídhoz, melynek lábánál virágot helyezett el a Huszti ikrek, Henrietta és Eliza emlékére. A családnak sok erőt, kitartást és őszinte részvétet kívánunk. Nyugodj békében, Henrietta és Eliza.
