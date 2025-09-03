Szívszorító, mit tettek a tornyospálcai ikerpár hullámsírjánál, megrázó fotó a helyszínről

Sokakat megérintett és cselekvésre sarkalt Huszti Eliza és Huszti Henrietta eltűnése. A tornyospálcai ikerpárnak év elején veszett nyoma rejtélyes módon a skóciai Aberdeenben. Itt éltek és dolgoztak hosszú évek óta. A testvéreket január 7-én éjjel két óra után nem sokkal a Dee-folyón átívelő Victoria-hídnál rögzítették utoljára a térfigyelő kamerák: átkeltek a hídon, jobbra fordultak a folyó melletti, az Aberdeen Boat Club felé vezető gyalogútra, onnantól azonban mintha a föld nyelte volna el őket.

Az emődi ECHO Search and Rescue Mentőcsoport tagjai virágot vittek a hídhoz, ahonnan kiemelték a tornyospálcai ikerpát holttestét

Fotó: ECHO Search and Rescue Mentőcsoport / Facebook

Portálunk végigkövette a nyomozást és a kutatást, amibe speciális keresőcsapatokat is bevontak, felvettük a kapcsolatot a skót rendőrséggel és az ikrek családjával. Ahogy telt az idő, egyre csökkent az esélye annak, hogy élve előkerülnek, január 31-én pedig szomorú hírt kaptunk: néhány óra különbséggel mindkettejük holttestét megtalálták a Dee folyóban.