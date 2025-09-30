Török-magyar párharc a pályán, barátság Gül babánál (fotókkal)

„A Liszt Ferenc Repülőtéren fogadhattam Numan Kurtulmuşt, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét, aki háromnapos hivatalos látogatásra érkezett hazánkba” – közölte a fehérgyarmati illetőségű országgyűlési képviselő, dr. Tilki Attila, a Magyar-Török Baráti Csoport elnöke, a Türk Államok Szervezetén belül tanácsadói feladatokat ellátó Bölcsek Tanácsának tagja. „Cavidan Gülsen Karanis Eksioglu nagykövet és Mátis Viktor nagykövet, országaink kiváló diplomatái fáradhatatlan munkájukkal sokat tesznek azért, hogy a magyar–török kapcsolatok ilyen gyümölcsözően fejlődjenek. Külön öröm, hogy Fatih Dönmez volt török energiaügyi miniszter, a török–magyar parlamenti baráti tagozat vezetőjeként dolgozik a sikeres együttműködésünk elmélyítésén. Hazánk energiaellátásának biztonságában Törökország oroszlánrészt vállal – ez valódi stratégiai partnerség a gyakorlatban”.

Török-magyar napok Budapesten Fotó: dr. Tilki Attila archívuma



Török delegáció a Rózsák Atyjánál

Numan Kurtulmuş, Törökország Parlamentjének elnöke a korábbi török delegációkhoz hasonlóan fontosnak tartotta, hogy ellátogasson a Kozma utcai török háborús temetőbe, ahol koszorút helyezett el a hősi halált halt török katonák emlékműveinél. Az Új köztemetőben található parcellában az I. világháború galíciai frontján elesett török mártírok nyugszanak, köztük Lőrinc oğlu Musa, aki magyar származású volt.