Dr. Tilki Attila kalauzolta a delegációt

59 perce

Török-magyar párharc a pályán, barátság Gül babánál (fotókkal)

Címkék#Numan Kurtulmuş#Török Nagy Nemzetgyűlés#partnerség#barátság

Hazánk energiaellátásának biztonságában Törökország oroszlánrészt vállal. A török delegáció budapesti látogatásán erről is szó esett. A barátság ápolása közben jutott idő futballmérkőzésre is.

L. Tóth Lajos
Török-magyar párharc a pályán, barátság Gül babánál (fotókkal)

„A Liszt Ferenc Repülőtéren fogadhattam Numan Kurtulmuşt, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét, aki háromnapos hivatalos látogatásra érkezett hazánkba” – közölte a fehérgyarmati illetőségű országgyűlési képviselő, dr. Tilki Attila, a Magyar-Török Baráti Csoport elnöke, a Türk Államok Szervezetén belül tanácsadói feladatokat ellátó Bölcsek Tanácsának tagja. „Cavidan Gülsen Karanis Eksioglu nagykövet és Mátis Viktor nagykövet, országaink kiváló diplomatái fáradhatatlan munkájukkal sokat tesznek azért, hogy a magyar–török kapcsolatok ilyen gyümölcsözően fejlődjenek. Külön öröm, hogy Fatih Dönmez volt török energiaügyi miniszter, a török–magyar parlamenti baráti tagozat vezetőjeként dolgozik a sikeres együttműködésünk elmélyítésén. Hazánk energiaellátásának biztonságában Törökország oroszlánrészt vállal – ez valódi stratégiai partnerség a gyakorlatban”.

török magyar dr. Tilki
Török-magyar napok Budapesten Fotó: dr. Tilki Attila archívuma


Török delegáció a Rózsák Atyjánál

Numan Kurtulmuş, Törökország Parlamentjének elnöke a korábbi török delegációkhoz hasonlóan fontosnak tartotta, hogy ellátogasson a Kozma utcai török háborús temetőbe, ahol koszorút helyezett el a hősi halált halt török katonák emlékműveinél. Az Új köztemetőben található parcellában az I. világháború galíciai frontján elesett török mártírok nyugszanak, köztük Lőrinc oğlu Musa, aki magyar származású volt.

Török-magyar Budapesten

Fotók: dr. Tilki Attila közösségi oldala

A Halászbástya és a Mátyás-templom megtekintése után Numan Kurtulmuş és a török delegáció tagjai tiszteletük jeléül virágcsokrot helyeztek el Abdurrahman Abdi Arnaut pasa emlékművénél. Abdurrahman pasa Buda utolsó pasája, albán származású oszmán hadvezér volt, aki 1686. szeptember 2-án esett el hősi halált a vár védelmében. Bár tudta, hogy a túlerővel szemben nincs esélye, mégis kitartott a végsőkig. Katonai érdemeit a győztes keresztény sereg is elismerte.
Numan Kurtulmuş a budai várnegyed után a török–magyar barátság szimbólumát jelentő Gül Baba türbéhez is ellátogatott. A 16. századi bektasi dervis, Gül Baba – A Rózsák Atyja – emléke előtt tisztelegtek, akinek sírja fölé épült a nyolcszögletű mauzóleum. Halála (1541) és temetése, amelyen maga Szulejmán szultán is részt vett, a történelem része. A Gül Baba türbe Budapest egyik legismertebb török emléke, és egyben a legészakibb fennmaradt muszlim szent hely a világon. Zarándokhely, ahol a múlt és a jelen összekapcsolódik, jelképezve a magyar–török barátság erejét és időtállóságát.

 


Az Országgyűlésben Kövér László házelnök fogadta Numan Kurtulmust. A vendégek megtekintették a Szent Koronát, majd a Munkácsy-teremben folytatták a tárgyalásokat.

Európa fontos fordulópontra érkezett el: vagy magába fordul és belső ellentmondásaival, belső harcaival foglalkozik, vagy kinyílik és a nemzetközi porondon a béke felé vezető utat választja 

– Numan Kurtulmuş.

 


„Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét. A megbeszélésen szó esett a magyar–török kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint az együttműködésről politikai, gazdasági, energetikai, védelmi, oktatási és kulturális területen. A felek regionális és globális kérdéseket is megvitattak. Az EON sporttelepen került sor a magyar és török parlamenti válogatott futballmérkőzésére, amely szimbolikusan is kifejezi a két ország közötti szoros politikai, gazdasági és kulturális partnerséget” – közölte dr. Tilki Attila

 

 

 

