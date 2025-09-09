1 órája
Torta, díszek, barátok – nagy születésnapra készül a Labor Café
Tizedik születésnapját ünnepli a nyíregyházi Labor Café, az ország első adománykávézója és közösségi tere
Tíz éves lett a nyíregyházi Labor Cafe Adomány Kávézó és Nyitott Közösségi Tér, melyet pénteken szeretnének megünnepelni az érdeklődők, támogatók, önkéntesek körében. Ezen alkalomból pedig Fekete Éva ötletgazda és segítői saját készítésű dekorációval készülnek.
Labor Cafe dekorációFotók: Sipeki Péter
A Labor Café egy adománykávézó és nyitott közösségi tér Nyíregyházán, a programjai rendkívül sokszínűek: voltak itt már kreatív-alkotó táborok gyerekek számára, 24 órás versmaratonok, társasjátékos estek is – és ezek a programok a közösség igényeihez igazodnak, gyakran szolgál helyszínként beszélgetős estekhez, a hely családias légkört kínál, népszerű hely a baráti találkozókhoz.
Más témákat is ajánlunk:
Így néz ki a nyíregyházi belváros LEGO változata – le fog esni az állad!
Ez biztos mindenkinél kiveri a biztosítékot: többórás fennakadás várható a szolgáltatásban holnap
Óriási fordulat a csomagtartóban talált halott nyíregyházi kisfiú ügyében!