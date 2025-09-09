szeptember 9., kedd

Ádám névnap

17°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jubileum

4 órája

Torta, díszek, barátok – nagy születésnapra készül a Labor Café

Címkék#Nyíregyháza#Labor Café#jubileum

Tizedik születésnapját ünnepli a nyíregyházi Labor Café, az ország első adománykávézója és közösségi tere

Szon.hu

Tíz éves lett a nyíregyházi Labor Cafe Adomány Kávézó és Nyitott Közösségi Tér, melyet pénteken szeretnének megünnepelni az érdeklődők, támogatók, önkéntesek körében. Ezen alkalomból pedig Fekete Éva ötletgazda és segítői saját készítésű dekorációval készülnek.

Labor Cafe dekoráció

Fotók: Sipeki Péter

A Labor Café egy adománykávézó és nyitott közösségi tér Nyíregyházán, a programjai rendkívül sokszínűek: voltak itt már kreatív-alkotó táborok gyerekek számára, 24 órás versmaratonok, társasjátékos estek is – és ezek a programok a közösség igényeihez igazodnak, gyakran szolgál helyszínként beszélgetős estekhez, a hely családias légkört kínál, népszerű hely a baráti találkozókhoz. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu