Torta, díszek, barátok – nagy születésnapra készül a Labor Café

A Labor Café egy adománykávézó és nyitott közösségi tér Nyíregyházán, a programjai rendkívül sokszínűek: voltak itt már kreatív-alkotó táborok gyerekek számára, 24 órás versmaratonok, társasjátékos estek is – és ezek a programok a közösség igényeihez igazodnak, gyakran szolgál helyszínként beszélgetős estekhez, a hely családias légkört kínál, népszerű hely a baráti találkozókhoz.

