Zene, humor, irónia
49 perce
Tóth Auguszta Nagykállóban is színre viszi Mezei Mária életét
Az est izgalmas kalandozásra hívja a nézőket, akik sok zenével, humorral és iróniával fűszerezve ismerhetik meg Mezei Mária életét.
Tóth Auguszta Jászai Mari-díjas színésznő Mezei Mária bőrébe bújik
Fotó: Origo / Polyák Attila
Hoztam valamit a hegyekből című önálló estjével érkezik Nagykállóba Tóth Auguszta Jászai Mari-díjas színésznő szeptember 16-án, kedden 18 órától. Az est izgalmas kalandozásra hívja a Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpont közönségét, akik sok zenével, humorral és iróniával fűszerezve ismerhetik meg egy csodálatos színművész, érdemes és kiváló művész, Mezei Mária életét.
Ezt ne hagyja ki!Régi ízek újragondolva
1 órája
Kóstolta már a sztrapacskalevest? És a rántott hurkát? Elhoztuk néhány különleges étel receptjét a Tirpák Fesztiválról (fotók, videók)
Ezt ne hagyja ki!Annyira cuki!
1 órája
Meghitt pillanatok a Nyíregyházi Állatparkban – ettől neked is könny szökik a szemedbe
Ezt ne hagyja ki!Múltidéző
3 órája
A naményi férfi látta, hogy nagy a baj. Azonnal a Tiszába ugrott, hogy megmentse a fuldokló lány életét
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre