szeptember 13., szombat

Kornél névnap

23°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zene, humor, irónia

49 perce

Tóth Auguszta Nagykállóban is színre viszi Mezei Mária életét

Címkék#Nagykálló#Tóth Auguszta#önálló est

Az est izgalmas kalandozásra hívja a nézőket, akik sok zenével, humorral és iróniával fűszerezve ismerhetik meg Mezei Mária életét.

Munkatársunktól
Tóth Auguszta Nagykállóban is színre viszi Mezei Mária életét

Tóth Auguszta Jászai Mari-díjas színésznő Mezei Mária bőrébe bújik

Fotó: Origo / Polyák Attila

Hoztam valamit a hegyekből című önálló estjével érkezik Nagykállóba Tóth Auguszta Jászai Mari-díjas színésznő szeptember 16-án, kedden 18 órától. Az est izgalmas kalandozásra hívja a Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpont közönségét, akik sok zenével, humorral és iróniával fűszerezve ismerhetik meg egy csodálatos színművész, érdemes és kiváló művész, Mezei Mária életét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu