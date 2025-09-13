Tóth Auguszta Nagykállóban is színre viszi Mezei Mária életét

Hoztam valamit a hegyekből című önálló estjével érkezik Nagykállóba Tóth Auguszta Jászai Mari-díjas színésznő szeptember 16-án, kedden 18 órától. Az est izgalmas kalandozásra hívja a Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpont közönségét, akik sok zenével, humorral és iróniával fűszerezve ismerhetik meg egy csodálatos színművész, érdemes és kiváló művész, Mezei Mária életét.