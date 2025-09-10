Ha nem törődsz a tujáddal, te magad ítéled halálra

A tuja a toboztermők közé sorolt ciprusfélék családjának egyik növénynemzetsége mintegy öt fajjal. Ezeket gyakran „életfáknak” nevezik. Koronája általában kúp alakú, vízszintes hajtásokkal. A páfrányszerűen két merőleges síkba rendeződő hajtások színe általában sötétebb és fényesebb, a fonákuk halványabb és fakó.

Tuja, mint életfa: számos veszély leselkedik

Fotó: szon.hu

Népszerű örökzöld a tuja

Magyarországon az úgynevezett nyugati életfa az elterjedt, ami igencsak népszerű örökzöld a házi kertekben. Ez nem véletlen, hiszen viszonylag igénytelen, mégis nagyon dekoratív, emellett kiváló térelválasztó. Azonban az elmúlt években szomorúan tapasztaljuk, hogy egyre több tuja szárad, majd pusztul el. Ennek legfőbb oka abban keresendő, hogy egyre több idehaza a meleg és száraz nap, ami a növényeknek kevésbé, ellenben a kártevőknek és a kórokozóknak annál inkább kedvez.

Kártevőkből pedig bőven akad. Elsőként érdemes említeni a tujaszút, amely egy a fák belsejében fejlődő élősködő. Kárképe az ágelhalás, amit előbb-utóbb a teljes faelhalás követ. Mellette a boróka-tarkadíszbogár is nagy veszélyt jelent, aminek az elterjedése az utóbbi időben gyorsult fel, s elsősorban a legyengült növényeket támadja: a bogár lárvái befúrják magukat a fás részekbe, ezzel akadályozva a nedvkeringést, így az végül elszárad.

Az előbb felsorolt két legveszélyesebb kártevő mellett a takácsatka és a tujafúró aranymoly sem éppen segíti a tuják életben maradását, arról már nem is szólva, hogy az élősködők mellett különböző betegségek is véget vethetnek az örökzöld életének. A gombás fertőzések közül a legelterjedtebb a didimaszcellás pikkelylevél-barnulás, amely mint ahogyan a neve is mutatja, a levelek elhalásához vezet. A kabatinás gombabetegség ágpusztulást okoz, míg a pestalotiopsisos a hajtások lekopaszosodását idézi elő..

Adott a kérdés, hogy miképp óvhatjuk meg a fáinkat ezektől? A válasz pofonegyszerű, megelőzéssel.

A legfontosabb, hogy igyekezzünk megfelelő talajt biztosítani a növények számára, amely magas tápértékkel bír. Amennyiben a kártevők már megtámadták a tujákat, akkor sincs veszve minden, mielőbb távolítsuk el az elhalt részeket, de használhatunk különböző növényvédő szereket is, ellenben fontos tudni, hogy például a boróka-tarkadíszbogár ellen nem létezik ilyen. Amennyiben probléma van, abban az esetben érdemes két-három hetente atkaölővel permetezni, tavasszal pedig egy úgynevezett lemosó permetet használni.