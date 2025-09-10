1 órája
Ha nem törődsz a tujáddal, te magad ítéled halálra
A növény különböző elváltozásait számos ok idézheti elő (gomba, tápanyaghiány, kártevők stb.). A tuja környezetének, ápolásmódjának ismerete és a tipikus tünetek jellemzése nélkül érdemi válasz azonban nem adható arra a kérdésre, hogy vajon miért barnulnak el a lombjai.
A tuja a toboztermők közé sorolt ciprusfélék családjának egyik növénynemzetsége mintegy öt fajjal. Ezeket gyakran „életfáknak” nevezik. Koronája általában kúp alakú, vízszintes hajtásokkal. A páfrányszerűen két merőleges síkba rendeződő hajtások színe általában sötétebb és fényesebb, a fonákuk halványabb és fakó.
Népszerű örökzöld a tuja
Magyarországon az úgynevezett nyugati életfa az elterjedt, ami igencsak népszerű örökzöld a házi kertekben. Ez nem véletlen, hiszen viszonylag igénytelen, mégis nagyon dekoratív, emellett kiváló térelválasztó. Azonban az elmúlt években szomorúan tapasztaljuk, hogy egyre több tuja szárad, majd pusztul el. Ennek legfőbb oka abban keresendő, hogy egyre több idehaza a meleg és száraz nap, ami a növényeknek kevésbé, ellenben a kártevőknek és a kórokozóknak annál inkább kedvez.
Kártevőkből pedig bőven akad. Elsőként érdemes említeni a tujaszút, amely egy a fák belsejében fejlődő élősködő. Kárképe az ágelhalás, amit előbb-utóbb a teljes faelhalás követ. Mellette a boróka-tarkadíszbogár is nagy veszélyt jelent, aminek az elterjedése az utóbbi időben gyorsult fel, s elsősorban a legyengült növényeket támadja: a bogár lárvái befúrják magukat a fás részekbe, ezzel akadályozva a nedvkeringést, így az végül elszárad.
Az előbb felsorolt két legveszélyesebb kártevő mellett a takácsatka és a tujafúró aranymoly sem éppen segíti a tuják életben maradását, arról már nem is szólva, hogy az élősködők mellett különböző betegségek is véget vethetnek az örökzöld életének. A gombás fertőzések közül a legelterjedtebb a didimaszcellás pikkelylevél-barnulás, amely mint ahogyan a neve is mutatja, a levelek elhalásához vezet. A kabatinás gombabetegség ágpusztulást okoz, míg a pestalotiopsisos a hajtások lekopaszosodását idézi elő..
Adott a kérdés, hogy miképp óvhatjuk meg a fáinkat ezektől? A válasz pofonegyszerű, megelőzéssel.
A legfontosabb, hogy igyekezzünk megfelelő talajt biztosítani a növények számára, amely magas tápértékkel bír. Amennyiben a kártevők már megtámadták a tujákat, akkor sincs veszve minden, mielőbb távolítsuk el az elhalt részeket, de használhatunk különböző növényvédő szereket is, ellenben fontos tudni, hogy például a boróka-tarkadíszbogár ellen nem létezik ilyen. Amennyiben probléma van, abban az esetben érdemes két-három hetente atkaölővel permetezni, tavasszal pedig egy úgynevezett lemosó permetet használni.
Egy valódi példát megnézve azonban nem csak a kártevők és megbetegedések okozhatnak problémát. Adott egy porta, ahol a házat elől és hátul is előtető árnyékolja, miközben az udvarrész területe nem túl nagy, viszont L alakban, végig tujasor szegélyezi. A probléma adott, helyenként, egymástól teljesen szabálytalanul egy-egy növény már száradásnak indult, vagy bizonyos helyeken elkezdett sárgulni, barnulni. A szakirodalom felületes ismeretében jelen esetben talán nem kártevők, vagy gombás fertőzés okozza a problémát, hanem a napfény hiánya, valamint a tápanyagban elégtelen, rossz minőségű talaj. Kimondható, hogy a tuják túlságosan árnyékos és pangó vizes területen kaptak helyet, így nem kapnak elég fényt, a belső részeik pedig elkezdenek elhalni és elszáradni. Ebben az esetben a hajtásvégek először elszórtan kezdenek el száradni, majd a foltszerű elhalások egyre nagyobbakká válnak, és ez akár a teljes lombozat lehullását is okozhatja.
Összességben habár elmondható, hogy a tuja viszonylag igénytelen növény, de mégis gondozást igényel, ha nem szeretnénk, hogy az élénk zöld színek helyett barna köszönjön vissza az udvaron.
A tuja metszése:
