Tunyogmatolcs, ahol a történelem és a költészet találkozik – drónfotók!
A Holt-Szamos partján templom, kocsma és legenda szövődik össze, nem véletlenül járt erre Petőfi.
Tunyogmatolcs Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fekszik, a Holt-Szamos partján. A falu két településből, Tunyogból és Matolcsból egyesült. Tunyogon áll a református templom a folyópart közelében, amely ma is meghatározó látványosság. Matolcson, a Szamos túloldalán, egykor valóban működött a híres kurta kocsma és a kompkikötő. A hagyomány szerint Petőfi Sándor 1846-ban, szatmári vándorútja során járt itt, és a hely hangulata ihlette a Falu végén kurta kocsma című versét. A Holt-Szamos partja ma is nagyon hangulatos hely: a templom, a régi utcák és a folyó.
Lapozz a galériára, és fedezd fel Tunyogmatolcs rejtett arcait madártávlatból!
Tunyogmatolcs madártávlatbólFotók: Bodnárné Varga Éva
