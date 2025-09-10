szeptember 10., szerda

Madártávlatból

4 órája

Tunyogmatolcs, ahol a történelem és a költészet találkozik – drónfotók!

Címkék#templom#Holt-Szamos#A Tisza#Tunyogmatolcs#kocsma

A Holt-Szamos partján templom, kocsma és legenda szövődik össze, nem véletlenül járt erre Petőfi.

Szon.hu

Tunyogmatolcs Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fekszik, a Holt-Szamos partján. A falu két településből, Tunyogból és Matolcsból egyesült. Tunyogon áll a református templom a folyópart közelében, amely ma is meghatározó látványosság. Matolcson, a Szamos túloldalán, egykor valóban működött a híres kurta kocsma és a kompkikötő. A hagyomány szerint Petőfi Sándor 1846-ban, szatmári vándorútja során járt itt, és a hely hangulata ihlette a Falu végén kurta kocsma című versét. A Holt-Szamos partja ma is nagyon hangulatos hely: a templom, a régi utcák és a folyó. 

Lapozz a galériára, és fedezd fel Tunyogmatolcs rejtett arcait madártávlatból!

Tunyogmatolcs madártávlatból

Fotók: Bodnárné Varga Éva

