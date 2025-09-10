szeptember 10., szerda

Romantikus csoda

51 perce

Lélegzetelállító drónvideón a Túristvándi vízimalom – páratlan csoda az Öreg-Túr partján (videóval!)

Címkék#természet#Öreg-Túr#túristvándi vízimalom

Ha van Magyarországon hely, amely egyszerre idézi meg a múltat, a természet erejét és az emberi lelemény szépségét, akkor az a Túristvándi vízimalom. Most egy elképesztő drónfelvétel járta be a netet, amely madártávlatból mutatja be ezt a különleges építményt.

Szon.hu

A vízimalom története több száz évre nyúlik vissza: már 1181-ben említést tesznek malomról a faluban, a ma is álló épület pedig a 18. század közepén, Mária Terézia korában épült. Évszázadokon át a Kölcsey és Kende családok birtokában állt, és generációk mindennapi életének központi helyszíne volt. A malom szerkezete nemcsak hazai, de európai szinten is kuriózum. Három alulcsapós vízikerékkel működik, amelyek átmérője a lapátokkal együtt meghaladja a hat métert. Különlegessége, hogy a nyugati oldala a partoldalba simul, míg a többi része masszív cölöpökön áll, így valóban a víz fölött lebegő hatást kelt. Ez a látvány a drónfelvételen még inkább magával ragadja a nézőt.

Ma is élő malom, turisztikai gyöngyszem 

A Túristvándi vízimalom nem csupán egy statikus műemlék, hanem ma is működőképes gépezet. Bár teljes erejével csak különleges alkalmakkor – például a nemzetközi molnártalálkozó idején – indítják be, mindennapjainkban múzeumként várja a látogatókat. Az érdeklődők megismerhetik a régi molnármesterek életét, és beleshetnek abba, hogyan őrölték az évszázadokon át a gabonát.

A vízimalom és környéke a Felső-Tisza vidék egyik legnagyobb vonzereje. A látogatók nemcsak a műemlék különleges hangulatát élvezhetik, hanem a természet közelségét is: a kanyargó folyó, a ligetes part és a cölöpökre épült építmény együttese igazi romantikus helyszínt teremt.

 

 

 

