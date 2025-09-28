szeptember 28., vasárnap

Szakmai egyeztetés

2 órája

„Légy a vendégem!” – szakmai napot tartottak a turizmus jövőjéről a Vinnai Vadászházban

A természet közelsége, a helyi értékek bemutatása és a vendégszeretet különleges hangulata tette emlékezetessé a szakmai napot. A buji Vinnai Vadászház adott otthont a „Légy a vendégem!” programsorozat legújabb állomásának, amely a vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében valósult meg, és a turizmus került a középpontba.

Szon.hu

A rendezvény vendégeit Vinnai Attila, a Vinnai Vadászház tulajdonosa köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy a vadászház célja nemcsak a vadászat és a természetközeli élmények bemutatása, hanem az is, hogy olyan közösségi térként szolgáljon, ahol a turizmus szakemberei és a helyi értékek iránt érdeklődők találkozhatnak - mondta portálunknak Párkányiné dr. Csurka Edina, a szervező kereskedelmi és iparkamara főtitkára.

Bujon a turizmus volt a fő téma
A turizmus került a középpontba Bujon Fotó: kamara

A turizmus hosszú távú fejlődése a cél

Ezt követően Szalay Rita, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének vadgazdálkodási asszisztense osztotta meg gondolatait. Beszédében kiemelte, hogy a fenntartható vadgazdálkodás és a természetvédelem szorosan kapcsolódik a turizmus hosszú távú fejlődéséhez, és nagy lehetőségeket rejt magában a régió számára. 

A délelőtti program során előadások és fórumok keretében a résztvevők közösen gondolkodtak arról, hogyan lehet a turizmust fenntartható módon erősíteni az év egészében, nem csak a nyári csúcsidőszakban. Szó esett a természetközeli élmények jelentőségéről, a vidéki szálláshelyek szerepéről, valamint a helyi közösségek aktív bevonásáról.

A szakmai nap egyik legnagyobb értékét a személyes találkozások és kötetlen beszélgetések adták. A közös ebéd nemcsak gasztronómiai élményt jelentett, hanem kiváló alkalmat is biztosított a kapcsolatépítésre, új ötletek megosztására és szakmai együttműködések elindítására.

 

