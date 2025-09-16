szeptember 16., kedd

Szabolcs-Szatmár-Bereg

2 órája

Szabolcsban most újra szabad, persze csak a szabályok betartásával!

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg#tűzgyújtási tilalom#szabály

Változás a vármegyében! Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Szabolcsban, de ez nem azt jelenti, hogy bárhol lehet tüzet rakni vagy égetni!

Szon.hu

Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Szabolcsban: a tűzgyújtási tilalom megszűnésével újra használhatók az erdőkben a kijelölt tűzrakóhelyek, de tüzet az alábbi szabályok betartása mellett lehet csak gyújtani! írja a katasztrófavédelem

Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Szabolcsban
Fotó: Google Maps
Fotó: Google Maps

Tűzgyújtási tilalom Szabolcsban, de fontos, hogy csak a szabályok betartása mellett lehet tüzet gyújtani

  • a tűzrakóhely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól annak érdekében, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
  • a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, de a még ki nem hűlt parazsat, hamut sem;
  • amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani: gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát);
  • az égetés befejezése után a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy tényleg elaludt-e, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.

Avar és kerti hulladék égetése

A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos az avar és a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, abban szabályozva az égetés feltételeit, körülményeit, idejét. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor tilos az avar és a kerti hulladék égetése.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott fokozott tűzveszély (tűzgyújtási tilalom) idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési, tűzgyújtási szabályok betartása mellett történhet. 

A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság, figyelmetlenség, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés!

