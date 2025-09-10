A kívánt kemény helyett puha és szivacsos? Egyre többen panaszkodnak erre...

4 órája
Aki fával fűt, annak nagyon ébernek kell lennie, hogy ne menjen füstbe a tűzrevaló ára, vagyis ne verjék át és valóban annyi tűzrevalóhoz jusson, amennyit kifizet. A tűzifa „jó kis biznisz”, a csalók már előre dörzsölik a tenyerüket – ezek a leggyakoribb trükkjeik.
Azok, akik fával fűtenek, már az ősz beköszöntével igyekeznek gondoskodni a téli tűzrevalóról. Az utóbbi években egyre több panasz érkezik a vásárlóktól a tűzifa-kereskedőkkel kapcsolatban. Bár ez egy rendkívül egyszerű terméknek tűnik – az ember fát vesz, ami aztán meleget ad –, a gyakorlatban rengeteg csalódás éri a gyanútlan vevőket. A leggyakoribb tűzifával kapcsolatos átverések közé tartozik, hogy az árusok nem erdei, hanem rakott köbméterben számolnak, így a vásárló jóval kevesebb fát kap a pénzéért. Máskor a hirdetésben megígért keményfa helyett kevert, puha, szivacsos, azaz gyengébb minőségű tüzelőt szállítanak. Sokszor előfordul, hogy a fa frissen vágott, nedves, ezért nemcsak rosszul ég, hanem akár a kályhát is károsíthatja. Az sem ritka, hogy a szállítók kevesebb fát raknak le, mint amennyit a megrendelő kifizetett. Mindezek miatt a vásárlóknak különösen körültekintően kell eljárniuk: érdemes megbízható forrásból rendelni, ellenőrizni úgy a mennyiséget, mint a minőséget.
Utazó tűzifaárusoktól semmit!
Az évnek ebben az időszakában megjelenhetnek az utazó tűzifaárusok, akik házról házra járva próbálják értékesíteni teherautóik rakományát. Ahhoz, hogy csak ne füstbe ment terv legyen a téli tüzelő beszerzése, érdemes megfogadni a rendőrség tanácsait.
- Csak telephellyel rendelkező, leinformálható kereskedőktől vegyenek tűzifát, és a megvásárolt tüzelőanyag kifizetésekor kérjenek számlát.
- Kerüljék a házaló árusokat, mert az általuk kínált fa eredete, minősége és mennyisége nem ellenőrizhető.
- Ne rendeljenek telefonon, mert a tüzelő így ellenőrizhetetlen, míg a telephelyen személyesen is meggyőződhetnek a fa tulajdonságairól.
- Mérlegeljenek előre: a fa fajtájától, keménységétől és nedvességtartalmától, valamint a feldolgozás és a berakodás módjától is függ, hogy mázsára vagy köbméterben gazdaságosabb megvenni.
- Ne feledjék, hogy az erdei és a hasított köbméter között jelentős különbség van. Ha kalodában vásárolják meg a tűzifát, legyen jelen annak szétbontásánál. Az ömlesztett fa mennyisége gyakran megtévesztő, így könnyen csalás áldozatává válhatnak.
- Átvételkor is ellenőrizzék le a kiszállított tüzelő mennyiségét, amennyiben lehetséges, valaki legyen jelen a fa mérlegelésekor.
- Soha ne fizessenek előre! A vételárat a kiszállított fa ellenőrzése után adják át a szállítóknak. Ha elégedetlenek vagy kifogásuk van, nem kötelesek átvenni az árut – hangsúlyozza a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal összeállított egy online kiadványt, ami segít a vevőknek eligazodni a tűzifapiacon Ebből kiderül, melyik fafajnak milyen a fűtőértéke, hogy tömegre vagy térfogatra érdemes-e vásárolni, és a leggyakoribb átveréseket is megismerhetjük.
Néhány a csalók leggyakoribb trükkjeiből
Tömeggel értékesített tűzifánál sokszor még az élőnedves fát is lelocsolják a még nagyobb súly elérése érdekében.
A teherautó platóján – a tüzelő alatt – más tárgyak is vannak, amik emelik a farakat látható magasságát. Olykor egy-két sor raklap is megbújik a tűzifa alatta, vagy éppen méretes gumibelső, ami leereszt, mire lepakolják a fát.
A kalodás kiszerelés külső befoglalóméreteit adják meg, amibe a kaloda lécei, deszkái is beleszámítanak, ezáltal a nettó famennyiség 10 százalékkal is kevesebb lehet, ugyanakkor a kalodát külön felszámolják, amennyiben a vásárló meg akarja tartani.
Ha a csalóktól vásárolt tűzifa engedély nélkül kitermelt vagy lopásból származik, a vásárlás már önmagában is bűncselekmény, ezért a vevő büntetőjogilag is felelősségre vonható, és a tüzelőt lefoglalhatja, elkobozhatja a hatóság.
