Új korszerű CT érkezik Fehérgyarmatra – gyorsabb, pontosabb diagnózis a betegek biztonságáért

– A Fehérgyarmati Tagkórházban egy nagy értékű, korszerű diagnosztikai beruházás valósul meg a fenntartó Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) támogatásával. Az eddiginél jóval nagyobb felbontású, 128 szeletes Philips Incisive CT készülék érkezik, amely pontosabb és gyorsabb diagnózist tesz lehetővé – ez pedig a betegek biztonságát és a gyógyítás hatékonyságát szolgálja – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak közösségi oldalán. Hozzátették: fontos kiemelni, a beruházás ideje alatt is biztosított lesz a folyamatos és zavartalan betegellátás. A jelenlegi CT-t szeptember 7-én állítják le, másnap, szeptember 8-án pedig üzembe áll egy korszerű, nagy felbontású GE Revolution EVO 128 CT mobil berendezés, amely az udvarban lesz elérhető. A vizsgálatra érkező betegek a Tüdőgondozóban jelentkezhetnek és kényelmesen várakozhatnak a vizsgálat elvégzéséig. Az időpontfoglalás ezen időszak alatt a 06-44/511-111/262-es telefonszámon, illetve az informatikai rendszeren keresztül lehetséges.

