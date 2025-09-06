szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

29°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kórház

37 perce

Új korszerű CT érkezik Fehérgyarmatra – gyorsabb, pontosabb diagnózis a betegek biztonságáért

Címkék#Fehérgyarmati Tagkórházban#Philips Incisive CT#diagnosztika

Az új, korszerű és megbízható készülék hosszú távon is jelentősen erősíti a térség diagnosztikai ellátásának színvonalát.

Szon.hu

– A Fehérgyarmati Tagkórházban egy nagy értékű, korszerű diagnosztikai beruházás valósul meg a fenntartó Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) támogatásával. Az eddiginél jóval nagyobb felbontású, 128 szeletes Philips Incisive CT készülék érkezik, amely pontosabb és gyorsabb diagnózist tesz lehetővé – ez pedig a betegek biztonságát és a gyógyítás hatékonyságát szolgálja – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak közösségi oldalán. Hozzátették: fontos kiemelni, a beruházás ideje alatt is biztosított lesz a folyamatos és zavartalan betegellátás. A jelenlegi CT-t szeptember 7-én állítják le, másnap, szeptember 8-án pedig üzembe áll egy korszerű, nagy felbontású GE Revolution EVO 128 CT mobil berendezés, amely az udvarban lesz elérhető.  A vizsgálatra érkező betegek a Tüdőgondozóban jelentkezhetnek és kényelmesen várakozhatnak a vizsgálat elvégzéséig. Az időpontfoglalás ezen időszak alatt a 06-44/511-111/262-es telefonszámon, illetve az informatikai rendszeren keresztül lehetséges. 

Más témák is érdekelhetik: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu