Új panelházak Nyíregyházán (fotókkal)

Az Élet a régi Nyíregyházán Facebook-csoport kifogyhatatlan tárháza a legjobb retro fotóknak. Az oldalt lelkesedéssel és örömmel szerkesztik, bejegyzései pedig sok nyíregyházi érdeklődését felkeltik.

Nemrég több fénykép is felkerült az egykor újonnan épülő panelházakról és azok felavatásáról. A dr. Jósa András orvostudósról elnevezett városrészt például 1978 augusztusában adták át. Az Ószőlő utcán a régi nádfedeles házak helyén emelkedtek a panelek.