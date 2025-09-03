szeptember 3., szerda

Új panelházak Nyíregyházán (fotókkal)

Az Élet a régi Nyíregyházán Facebook-csoport kifogyhatatlan tárháza a legjobb retro fotóknak. Az oldalt lelkesedéssel és örömmel szerkesztik, bejegyzései pedig sok nyíregyházi érdeklődését felkeltik.

Nemrég több fénykép is felkerült az egykor újonnan épülő panelházakról és azok felavatásáról. A dr. Jósa András orvostudósról elnevezett városrészt például 1978 augusztusában adták át. Az Ószőlő utcán a régi nádfedeles házak helyén emelkedtek a panelek.

Panelházak épülnek Nyíregyházán

Fotók: Élet a régi Nyíregyházán

 

