Nyíregyháza

4 órája

Új rémálom kísérti Nyíregyházát! Hazafelé tartott a nő, amikor vele is megtörtént...

Megdöbbentő történetet osztott meg egy nő a Nyíregyházán hallottam! Facebook-csoportban arról, mi történt vele este, munka után.

Nagy Zoltán
Új rémálom kísérti Nyíregyházát! Hazafelé tartott a nő, amikor vele is megtörtént...

Forrás: illusztráció / getty images

„Kedves mindenki! Ma este, hazafelé tartva munkából 8-10 fiatal őrjöngve közlekedett a Korányi Frigyes utcán, a temető oldalában. A Pazonyi térnél leszorítottak az útról, a park füves részére, üvöltve, száguldozva. Csak a szerencsén múlott, hogy nem törtem össze magam. Tisztelt ismeretlenek, tisztelt szülők: milyen embereket neveltek? A héten ez már a második alkalom, hogy száguldozó fiatalok majdnem balesetet okoznak. A világításuk vakító, felelőtlenek ők is, és a szüleik is! Veszélyes a közlekedés Nyíregyházán. Nincs semminek visszatartó ereje? A Volán oldalában életveszély közlekedni: gondozatlan, beláthatatlan, és ha még három srác teljes sebességgel, erős fénnyel jön szembe egymás mellett, az kikerülhetetlen. Dühös és ingerült vagyok. Az utcákon felelőtlenül száguldoznak. Esténként rémálom közlekedni. Nekem a kerékpár munkaeszköz, de gyalogosan sem jobb a helyzet” – írta a nő.

A poszt alá mások is beszámoltak hasonló élményekről.

„Hasonló eset történt velem is kb. két hete. Rollerező fiatalok a Krúdy Gyula – Korányi Frigyes utcai kereszteződésben, a kijelölt gyalogos-átkelőn jöttek szembe. Én gyalogosan haladtam a város irányába. Olyan 4-5 elektromos rolleren szinte minden járművön két személy ült. Üvöltözve, dudálva, szinte centiméterekre haladtak el a lábam mellett a ‘vagányok’. Egyikük idézem: „Takarodj az utunkból..!” csatakiáltással ‘üdvözölt’. Hol élünk?! Ezt kitől látták, tanulják?! Úgy gondolom, sürgősen ki kell találni olyan szabályozást erre a járműre, ami megszünteti az ártatlan közlekedők veszélyeztetését” – írta egy férfi hozzászólásában.

 

