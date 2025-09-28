Újfehértó cukrászikonja: Kari sütijei fenségesek (fotókkal)

Javíthatatlan édes­szájú volt már gyerekkorában is az újfehértói Kari cukrászat alapítója. A Rakamazon nevelkedett és édesipari szakemberként ott is pallérozódott fiatalember egy mátészalkai cukrászbuliban ismerte meg élete párját. Az ő kedvéért költözött a megye akkori legnagyobb falujába, ahol a helyi ÁFÉSZ cukrászműhelyében 1978-tól kezdve sütötték – úgymond kéz a kézben – a finomságokat. Aztán jött a rendszerváltás, s amikor eladóvá vált, a Kassai család vette meg a kis cukrászüzemet. Feleségével alakították ki úgy a műhelyt és az üzletet, ahogy jelenleg is működik Újfehértó főterének sarkán. A hajdani indulást követően hamar közkedveltté vált – az ár-érték arányt tekintve verhetetlen kínálatáról településszerte ma is elismert – kis cukrászat cégtáblája azóta sem változott: „Kari sütemények”. Kassai Károly édesapja volt sokáig a rakamazi ÁFÉSZ elnöke. Mosolyogva mesélte, hogy a szövetkezet kiváló cukrászatába gyakran betért valami édességet kóstolni, mert ellenállhatatlan vonzalom fűzte a finomságokhoz.

Újfehértó közismert cukrásza Kari, azaz Kassai Károly

Fotó: Galambos Béla



Újfehértó rendezvényeit „szponzorálja”

Persze nemcsak enni, de csinálni is szerette az efféléket. Például a fagylaltot kiskamasz korában már ő maga készítette a barátainak, a téli Morotva jegét is felhasználva a sikerhez. Az addig szép gyermekkornak édesanyjuk korai halála vetett véget. A háztartás és a ház körüli munka a gyerekekre maradt, ám egy idő után hiába kérték az apjukat, hogy nősüljön újra, hajthatatlan volt, ezzel pedig az embert próbáló munka is megmaradt.

A Kari süti cukrászatot ma már a kisebbik fiuk, Ákos vezeti. Kora hajnalban kel apjával együtt, hogy nyitásra teljes legyen a választék. Ottjártunkkor, szombat délelőtt lévén egymásnak adták a kilincset a vevők. Ki a megrendelt tortáért, pogácsáért jött, ki valamilyen süteményt válogatott, a hétvégi ebédet megkoronázandó.

Nagyjából húszféléből választhat a mindig visszajáró vendég. A hűtőpultban többek között mézes zserbó, krémes, linzerkarika, meggyes-almás rétes. Utóbbi Kari ötlete volt, mert – mint mesélte – amikor almás rétest sütöttek, akkor a vevők a meggyest hiányolták, máskor meg fordítva volt. Így aztán egy huszárvágással a kétgyümölcsös kombó megoldás mellett döntött.