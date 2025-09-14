szeptember 14., vasárnap

Éberség!

3 órája

Rendkívül rafináltak és gátlástalanok, a szabolcsi nagyik sincsenek tőlük biztonságban

Nem lehetünk elég éberek! Az OTP rafinált unokázós csalókra figyelmezteti az ügyfeleit.

Munkatársunktól

A csalók körében elterjedt visszaélési forma, hogy szülőket, nagyszülőket, idősebb embereket keresnek meg, és unokának vagy más közeli családtagnak adják ki magukat – innen kapták a nevüket is, ők az unokázós csalók. Ismeretlen számról telefonálnak vagy írnak üzenetet, és sürgős segítséget kérnek, természetesen pénz formájában – tájékoztatta ügyfeleit az OTP Bank.

A pénzintézet szerint leggyakrabban ijesztő vagy szívhez szóló történetekkel akarják átverni az unokázós csalók a kiszemelt áldozatokat, például:

  • „Balesetem volt, pénz kell a kárrendezéshez.”
  • „Kórházba kerültem, pénz kellene az ellátáshoz.”
  • „Új számom van, a régi mobilomat elvesztettem…”

Nem ismernek kegyelmet az unokázós csalók

Az unokázós csalók módszerei egyre rafináltabbak, így az éberség most fontosabb, mint valaha, de ha felismeri a jeleket, megóvhatja magát és szeretteit is. Ne féljen kérdezni vagy segítséget kérni! Egy gyors visszahívás vagy beszélgetés a családdal megelőzhet egy komoly anyagi veszteséget – figyelmeztet a OTP, ami az alábbi tanácsokkal szolgál:

  • Hívja fel az érintett hozzátartozót a telefonjában elmentett, régóta használt telefonszámon!
  • Soha ne adjon át készpénzt ismeretlennek, akkor sem, ha rendőrnek vagy ügyvédnek mondja magát!
  • Ne engedjen be idegent a lakásába, bárkinek is mondja magát!
  • Figyeljen, hol és miről beszél nyilvánosan, ne ossza meg nyilvános helyen magánjellegű információit!

A bank az adathalász csalások és visszaélések elleni védekezésről is számos hasznos információval és tanáccsal szolgál.

 


 

 

