Rendkívül rafináltak és gátlástalanok, a szabolcsi nagyik sincsenek tőlük biztonságban

A csalók körében elterjedt visszaélési forma, hogy szülőket, nagyszülőket, idősebb embereket keresnek meg, és unokának vagy más közeli családtagnak adják ki magukat – innen kapták a nevüket is, ők az unokázós csalók. Ismeretlen számról telefonálnak vagy írnak üzenetet, és sürgős segítséget kérnek, természetesen pénz formájában – tájékoztatta ügyfeleit az OTP Bank.

Illusztráció: Shutterstock

A pénzintézet szerint leggyakrabban ijesztő vagy szívhez szóló történetekkel akarják átverni az unokázós csalók a kiszemelt áldozatokat, például:

„Balesetem volt, pénz kell a kárrendezéshez.”

„Kórházba kerültem, pénz kellene az ellátáshoz.”

„Új számom van, a régi mobilomat elvesztettem…”

Nem ismernek kegyelmet az unokázós csalók

Az unokázós csalók módszerei egyre rafináltabbak, így az éberség most fontosabb, mint valaha, de ha felismeri a jeleket, megóvhatja magát és szeretteit is. Ne féljen kérdezni vagy segítséget kérni! Egy gyors visszahívás vagy beszélgetés a családdal megelőzhet egy komoly anyagi veszteséget – figyelmeztet a OTP, ami az alábbi tanácsokkal szolgál:

Hívja fel az érintett hozzátartozót a telefonjában elmentett, régóta használt telefonszámon!

Soha ne adjon át készpénzt ismeretlennek, akkor sem, ha rendőrnek vagy ügyvédnek mondja magát!

Ne engedjen be idegent a lakásába, bárkinek is mondja magát!

Figyeljen, hol és miről beszél nyilvánosan, ne ossza meg nyilvános helyen magánjellegű információit!

A bank az adathalász csalások és visszaélések elleni védekezésről is számos hasznos információval és tanáccsal szolgál.