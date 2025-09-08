Elképesztő bűntény: brutálisan meggyilkoltak egy belvárosi ékszerboltost

Vaskó Tamás elmesélte, hogy egy furcsa járású, dongalábú férfi kísérte őket a kietlen szellemfaluhoz. Közel hat órán keresztül járkáltak a hátborzongató helyszínen és mesélte a sok hihetetlen történetet, paranormális jelenséget és megoldatlan bűnügyet. Meglátogattak egy koporsókészítő műhelyet, ami tele volt apró fehér gyermekkoporsóval, meghiúsult esküvő nyomait látták egy lepusztult szobában, és egy máig megoldatlan gyilkosság helyszínét is bemutatta a kísérőjük.

Visszatérő szellem

– Torokszorító érzés volt egyik helyről a másikra menni, és hallgatni a félelmetes sztorikat. A megoldatlan gyilkosság helyszínén furcsa légáramlatok borzongattak meg minket. A város főutcáján lévő egykori ékszerészboltban történt az eset. A bolt tulajdonosa, egy magányos, visszahúzódó férfi, akit rejtélyes körülmények között holtan találtak meg az üzletében. Kegyetlenül meggyilkolták. Az üzlet egykor virágzó volt, de a város hanyatlásával a forgalom is csökkent. A helyi legendák szerint a gyilkosság mögött anyagi okok vagy személyes konfliktus állhatott, de a konkrét ok sosem derült ki. Nem tudták megoldani a hivatalos szervek, a bolt azóta is elhagyatottan áll, így egyfajta "kísértetként" járul hozzá Apice Vecchio legendájához. Az emberek gyakran beszélnek az éjszakai zajokról, furcsa fényekről az üzlet körül, és úgy tartják, hogy az elkövető sosem hagyta el teljesen a várost. A gyilkossági esetről sajnos kevés hivatalos vagy részletes információ maradt fenn, mivel a település elnéptelenedése és az idő múlása miatt az eset inkább helyi legendává vált, semmint jól dokumentált bűnüggyé. A pontos halálok és a gyilkosság részletei nem ismertek, csupán annyi maradt fenn, hogy erőszakos halált halt. A nyomozás nem vezetett eredményre, így az eset megoldatlan maradt – mesélte megrendülve a nyíregyházi urbex fotós, és hozzátette: az üzletet azóta sem nyitották újra, az épület romos és elhagyatott, amely köré misztikum és félelem fonódott. Az fotóriporter azt is elmesélte, hogy a helyiek azt állították, hogy az éjszakai órákban furcsa fényeket észleltek az üzlet körül.

Sokan úgy gondolják, hogy az ékszerész szelleme a mai napig jelen van, és az áldozat lelke a mai napig nem talált nyugalmat.

Az elhagyatott ékszerészboltban gyakran látnak még most is árnyékokat, alakokat, amelyek mintha az áldozat szelleméhez vagy más ott ragadt lelkekhez tartoznának. Többen számoltak be hideg fuvallatokról, váratlan zajokról és ajtók önálló kinyílásáról vagy becsukódásáról. A helyszínen több filmes és paranormális kutató is járt, akik kamerákkal és egyéb műszerekkel igyekeztek dokumentálni az eseményeket. Egyes felvételeken valóban különös fényjelenségek, furcsa hangok és mozgások jelentek meg, amelyek egyelőre nem kaptak tudományos magyarázatot.