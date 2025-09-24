Ezek a hátsók kergetik az őrületbe a nyíregyháziakat (fotókkal)

A panasz szerint a város több parkolójában is egyre nagyobb gondot okoznak az utánfutók. Sokan úgy érzik, mintha valóságos utánfutó-találkozóvá változtak volna a parkolóhelyek.

Ne állj ide! - üzeni a szöveg, ami vélhetően az utánfutókra is vonatkozik.

Forrás: Nyíregyen Hallottam!

Utánfutó-találkozó?

„Hello, most már nem az a divat, hogy autó-találkozó van, hanem utánfutó-találkozó. Felháborító, hogy lassan egy parkolóba sem lehet beállni, mert utánfutóval állják el a helyeket” – írta a posztoló.

Példaként a Ferenc körút 26–28. közötti parkolót említette, ahol szerinte a szabálytalanságokat is eltérően kezelik. „Ahogy itt is látható: a csatornába beállított fára ki van írva, hogy ‘ne állj ide’, ezért a közteres nem büntet. De ha valaki a trafóház elé áll úgy, hogy mellette még elférnek mások, azt megbüntetik. Ez így nincs rendben” – fakadt ki.