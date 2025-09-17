Útlezárás
2 órája
Figyelem! Rendezvény miatt nem jutsz át ezen a szabolcsi útszakaszon
A megszokott közlekedés felborul szerda estig. Útlezárás Szabolcsban: sárga táblákkal jelzik a terelőutat.
Útlezárás Szabolcsban: rendezvény miatt estig lezárták a 4153-as számú út Kisvárdát délről elkerülő szakaszát, a 4. sz. főút és az Ajakra vezető úton lévő körforgalom között. –írja az Útinform
Útlezárás Szabolcsban: a terelőutat táblákkal jelzik
Az úton lévők biztonsága érdekében a szervezők az említett útszakaszokon közlekedők fokozott figyelmét és türelmét kérik! A terelőutat sárga táblákkal jelzik.
