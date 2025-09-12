Útlezárások a belvárosban: erre kell készülni már holnap!

A közlekedés- és az érdeklődők biztonsága érdekében szeptember 13-án (szombaton) útlezárásokra kell számítani.

Jön a Tirpák Fesztivál - és vele együtt az útlezárások. Így alakul a nyíregyházi közlekedés!

Forrás: KM-archív / Dodó Ferenc

Útlezárások a következő helyszíneken:

19:00 és 21:00 óra között a Luther utcán a K&H banktól a Nyíregyházi Járásbíróságig,

16:00 és 21:00 óra között a Szabadság tértől a Samassa téren át a Járásbíróság (a templom hátánál lévő parkolók megközelíthetősége biztosítva lesz az aznap házasságot kötők részére) és a Bujtosi utca között.

A lezárások ideje alatt kérjük az arra közlekedők türelmét és megértését.

Nézze meg milyen volt a tavalyi Tirpák Fesztivál!