Nyíregyháza

3 órája

Útlezárások a belvárosban: erre kell készülni már holnap!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata arról tájékoztatta portálunkat, hogy 2025. szeptember 13-án és 14-én rendezi meg a Tirpák Fesztivál elnevezésű nagyrendezvényét. Útlezárásokra kell készülni!

Jönnek az útlezárások - így alakul a hétvégén a nyíregyházi közlekedés.

Forrás: illusztráció / Google Maps

A közlekedés- és az érdeklődők biztonsága érdekében szeptember 13-án (szombaton) útlezárásokra kell számítani.

Útlezárások a következő helyszíneken:

19:00 és 21:00 óra között a Luther utcán a K&H banktól a Nyíregyházi Járásbíróságig,

16:00 és 21:00 óra között a Szabadság tértől a Samassa téren át a Járásbíróság (a templom hátánál lévő parkolók megközelíthetősége biztosítva lesz az aznap házasságot kötők részére) és a Bujtosi utca között.

A lezárások ideje alatt kérjük az arra közlekedők türelmét és megértését.

Nézze meg milyen volt a tavalyi Tirpák Fesztivál!

 

