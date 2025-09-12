50 perce
Útlezárások a belvárosban: erre kell készülni már holnap!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata arról tájékoztatta portálunkat, hogy 2025. szeptember 13-án és 14-én rendezi meg a Tirpák Fesztivál elnevezésű nagyrendezvényét. Útlezárásokra kell készülni!
Jönnek az útlezárások - így alakul a hétvégén a nyíregyházi közlekedés.
A közlekedés- és az érdeklődők biztonsága érdekében szeptember 13-án (szombaton) útlezárásokra kell számítani.
Útlezárások a következő helyszíneken:
19:00 és 21:00 óra között a Luther utcán a K&H banktól a Nyíregyházi Járásbíróságig,
16:00 és 21:00 óra között a Szabadság tértől a Samassa téren át a Járásbíróság (a templom hátánál lévő parkolók megközelíthetősége biztosítva lesz az aznap házasságot kötők részére) és a Bujtosi utca között.
A lezárások ideje alatt kérjük az arra közlekedők türelmét és megértését.
