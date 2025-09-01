2 órája
Megmozdultak az árak – aki autózik, most jobb, ha résen van!
Szeptember 2-án ismét változás jön a hazai benzinkutakon, amit sok autós megérezhet. Üzemanyagár-fronton mozgolódás várható.
Kedden ismét érdemes lesz figyelni a hazai benzinkutak árait. A hét második napján olyan változás jön, ami sok autóst érinthet – főként azokat, akik dízeles járművet használnak. Nem árt előre gondolkodni, ha a tankolást tervezed – mutatjuk, mire számíthatsz a következő napokban.
Üzemanyagár: többet hagyunk ott a kutakon
A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal. A benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor – írja a holtankoljak.hu.
A mai (2025.09.01-ei) átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:
95-ös benzin: 592 Ft/liter
Gázolaj: 595 Ft/liter
Fenti gázolaj átlagár emelkedhet egy picit tovább keddtől.
Legutóbb a hétvégén írtunk üzemanyagárakról, akkor a 95-ös benzin: 587 Ft/liter, a gázolaj: 593 Ft/liter volt.
