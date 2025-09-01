szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

30°
+26
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyagárak

14 perce

Megmozdultak az árak – aki autózik, most jobb, ha résen van!

Címkék#benzinkút#üzemanyagár#drágulás

Szeptember 2-án ismét változás jön a hazai benzinkutakon, amit sok autós megérezhet. Üzemanyagár-fronton mozgolódás várható.

Szon.hu

Kedden ismét érdemes lesz figyelni a hazai benzinkutak árait. A hét második napján olyan változás jön, ami sok autóst érinthet – főként azokat, akik dízeles járművet használnak. Nem árt előre gondolkodni, ha a tankolást tervezed – mutatjuk, mire számíthatsz a következő napokban.

üzemanyagárváltozás várható kedden
Üzemanyagár-változás várható kedden
Fotó: Illusztráció: MW

Üzemanyagár: többet hagyunk ott a  kutakon

A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal. A benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor – írja a holtankoljak.hu. 
A mai (2025.09.01-ei) átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 592 Ft/liter

Gázolaj: 595 Ft/liter

Fenti gázolaj átlagár emelkedhet egy picit tovább keddtől. 

Legutóbb a hétvégén írtunk üzemanyagárakról, akkor a 95-ös benzin: 587 Ft/liter, a  gázolaj: 593 Ft/liter volt. 

Más témákat is ajánlunk: 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu