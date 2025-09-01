Megmozdultak az árak – aki autózik, most jobb, ha résen van!

Kedden ismét érdemes lesz figyelni a hazai benzinkutak árait. A hét második napján olyan változás jön, ami sok autóst érinthet – főként azokat, akik dízeles járművet használnak. Nem árt előre gondolkodni, ha a tankolást tervezed – mutatjuk, mire számíthatsz a következő napokban.

Üzemanyagár-változás várható kedden

Fotó: Illusztráció: MW

Üzemanyagár: többet hagyunk ott a kutakon

A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal. A benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor – írja a holtankoljak.hu.

A mai (2025.09.01-ei) átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 592 Ft/liter Gázolaj: 595 Ft/liter Fenti gázolaj átlagár emelkedhet egy picit tovább keddtől.

Legutóbb a hétvégén írtunk üzemanyagárakról, akkor a 95-ös benzin: 587 Ft/liter, a gázolaj: 593 Ft/liter volt.

Más témákat is ajánlunk: